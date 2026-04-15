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Le S&P 500 atteint un nouveau record et récupère toutes les pertes subies depuis le début de la guerre entre les États-Unis et l'Iran
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 22:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la clôture des échanges américains, changement de titre, ajout de détails sur le sommet de clôture)

Le S&P 500 .SPX a clôturé à un nouveau record mercredi, le premier depuis le début du conflit entre les Etats-Unis et l'Iran, alors que les espoirs d'une désescalade dans la guerre et les attentes de bénéfices élevés ont attiré les investisseurs vers les actifs à risque. L'indice S&P s'est établi à 7 022,95, en hausse de 0,8 %, selon les données du LSEG, dépassant ainsi son précédent record de clôture de janvier. Il a également atteint un nouveau record intrajournalier de 7 026,24. Le président américain Donald Trump a déclaré que les pourparlers avec l'Iran pour mettre fin à la guerre pourraient bientôt reprendre après l'échec du premier cycle de négociations à Islamabad. Les marchés boursiers ont fortement chuté le mois dernier lorsque les hostilités ont éclaté, provoquant un choc historique sur les marchés pétroliers et ravivant les inquiétudes concernant l'inflation et les perspectives des taux d'intérêt américains. Le S&P 500 a perdu jusqu'à 9 % après l'éclatement du conflit le 28 février, s'arrêtant avant le niveau de 10 % généralement défini comme une correction. Le Nasdaq .IXIC et le Dow Jones Industrial Average .DJI ont tous deux atteint ce niveau de correction de 10 % au cours du repli. Les marchés ont été soutenus par les attentes concernant les bénéfices des entreprises. Les dirigeants des grandes banques ont déclaré que le consommateur américain restait résilient malgré le choc pétrolier, tandis que le pipeline de transactions et d'introductions en bourse était robuste.

Les analystes s'attendent à ce que les entreprises du S&P 500 gagnent 605,1 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de l'année, contre 598,7 milliards de dollars prévus au début du trimestre, selon les données de LSEG. Plusieurs maisons de courtage ont vu dans ce repli une occasion d'acheter des actions à un prix avantageux , le conflit ayant fait baisser les valorisations. Toutefois, la perspective d'une nouvelle escalade du conflit continue de planer, et toute flambée est susceptible de mettre à l'épreuve la confiance récente du marché.

Même si les risques liés à la géopolitique s'estompent, les préoccupations qui dominaient le sentiment avant la guerre pourraient réapparaître, en particulier les craintes de perturbations liées à l'intelligence artificielle.

Les sociétés de crédit privé ont également été confrontées au risque de rachat, les investisseurs nerveux se dirigeant vers la sortie.

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 578,72 Pts Index Ex +0,24%
NASDAQ Composite
24 102,70 Pts Index Ex +0,36%
S&P 500 INDEX
7 041,28 Pts CBOE +0,26%
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