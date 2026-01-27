Le S&P 500 atteint un niveau record grâce aux bénéfices des entreprises ; les tarifs de l'assurance-maladie frappent les assureurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices: Dow en baisse de 0,87 %, S&P 500 en hausse de 0,50 %, Nasdaq en hausse de 1,02 %

Les assureurs santé chutent suite à une proposition décevante de Medicare Advantage

UPS, en hausse après les résultats, FedEx suit

General Motors progresse grâce à un bénéfice de base plus élevé au 4ème trimestre

Les actions de Boeing chutent après un rapport mitigé

(Mise à jour des prix dans l'après-midi) par Sinéad Carew et Pranav Kashyap

Le S&P 500 a atteint un niveau record et vise sa cinquième progression consécutive mardi, avec un accueil mitigé pour les derniers rapports sur les bénéfices et une forte chute des assureurs de santé qui a contré l'optimisme avant les rapports des mégapoles.

UnitedHealth UNH.N a mené les pertes dans les stocks de soins de santé et dans le Dow Jones Industrial Average

.DJI avec une chute de 19% après que l'administration Trump ait proposé une augmentation des taux de paiement de l'assureur Medicare . Le plan était un autre malheur ajouté aux prévisions de revenus décevantes de l'assureur pour 2026 . Les autres compagnies d'assurance Humana HUM.N et CVS CVS.N , qui ont chuté d'environ 19 % et 14 % respectivement, ont également chuté.

Dans des nouvelles plus encourageantes, United Parcel Service UPS.N a prévu des revenus plus élevés pour 2026, et a augmenté de plus de 3% tandis que son rival FedEx

FDX.N a ajouté 2,5%. Les résultats des transporteurs de colis sont souvent utilisés comme un baromètre clé pour évaluer la santé économique des États-Unis. Les actions de General Motors GM.N ont progressé de 9 % après la publication d'un bénéfice de base plus élevé pour le quatrième trimestre.

Et avec les rapports sur les bénéfices des mégacapitales qui doivent débuter cette semaine, les actions technologiques ont prolongé les gains de lundi, avec Microsoft MSFT.O , Nvidia

NVDA.O , Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O et Broadcom AVGO.O qui ont fourni certains des plus grands stimulants du marché.

Le Nasdaq a ainsi touché un plus haut de près de trois mois, tandis que le S&P 500 s'est approché de la barre des 7 000 points.

"Le marché est un peu bifurqué aujourd'hui, le Dow Jones ayant baissé en raison des annonces concernant les primes Medicare", a déclaré Phil Blancato, stratège en chef chez Osaic Wealth à New York. "Si l'on regarde tout le reste, le marché semble tenir bon dans l'attente d'une grosse semaine de résultats

Mardi également, la confiance des consommateurs américains s'est détériorée de manière inattendue en janvier, chutant à son plus bas niveau depuis 2014, mais M. Blancato a noté que, de manière surprenante, ce "chiffre assez terrible" n'a pas eu beaucoup d'impact sur le marché boursier.

À 14h29, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 430,54 points, soit 0,87%, à 48 981,58, le S&P 500 .SPX a gagné 34,97 points, soit 0,50%, à 6 985,20 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 241,40 points, soit 1,02%, à 23 843,00.

Le secteur technologique plus large .SPLRCT a augmenté de 1,7% tandis que Corning GLW.N a mené les gains en bondissant de 16%. Le fabricant de verre Gorilla a signé un accord avec Meta d'une valeur de 6 milliards de dollars pour des câbles de fibre optique dans les centres de données de l'IA.

Meta META.O , Microsoft et Tesla TSLA.O publient leurs résultats mercredi, donnant le coup d'envoi aux résultats des "Sept Magnifiques", qui mettront à l'épreuve le commerce de l'IA qui a soutenu le rallye de Wall Street pendant la majeure partie de l'année dernière.

Au total, 102 sociétés du S&P 500 devraient publier leurs résultats cette semaine. Sur les 64 sociétés qui avaient publié leurs résultats vendredi, 79,7 % ont dépassé les attentes des analystes, selon les données compilées par LSEG.

Ailleurs dans les résultats, les transactions sur Boeing BA.N ont été mouvementées après que la société ait enregistré un bénéfice au quatrième trimestre grâce à la vente d'une unité, mais a fait état de pertes plus importantes que prévu dans ses deux plus grandes divisions. Ses actions ont baissé de 2 % après avoir augmenté de plus de 2 % auparavant.

Dans le secteur des compagnies aériennes, American Airlines AAL.O a chuté de 5,7 %, la tempête hivernale du week-end devant peser sur ses résultats du premier trimestre, tandis que ses prévisions de bénéfices pour 2026 ont dépassé les estimations. JetBlue JBLU.O a chuté d'environ 8 % en raison d'une perte trimestrielle plus importante que prévu, due au mauvais temps et à la fermeture du gouvernement à l'automne dernier.

SURVEILLANCE DE LA FED

Les investisseurs attendaient également des nouvelles de la Réserve fédérale américaine, qui entame sa réunion de deux jours mardi, et s'attendaient généralement à ce que la banque centrale laisse ses taux d'intérêt inchangés.

Les investisseurs s'attendent généralement à ce que la banque centrale laisse les taux d'intérêt inchangés. L'attention se portera sur les orientations des décideurs politiques, les traders étant attentifs à tout signal concernant les perspectives de leadership de la Fed.

"Nous cherchons à savoir qui sont les dissidents du point de vue du vote, ce qui nous donnera des indications sur le consensus entre les membres sur l'état de l'économie", a déclaré Charlie Ripley, stratège d'investissement principal chez Allianz Investment Management.