Le S&P 500 atteint un niveau record alors que la faiblesse des données sur l'emploi maintient l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices en hausse: Dow 0,54%, S&P 500 0,63%, Nasdaq 0,73%

Les emplois non agricoles augmentent moins que prévu en décembre

Vistra bondit après l'accord sur l'énergie nucléaire conclu avec Meta

Intel en hausse après que Trump ait déclaré avoir rencontré son directeur général

(Mise à jour en fin de matinée) par Purvi Agarwal et Nikhil Sharma

Le S&P 500 a atteint un record intrajournalier vendredi, le rapport sur l'emploi plus faible que prévu n'ayant pas modifié les attentes de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année, tandis qu'un rallye dans les valeurs des puces électroniques a donné un coup de pouce supplémentaire.

Un rapport du département du travail a montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis a ralenti plus que prévu en décembre, mais une baisse du taux de chômage à 4,4 % a suggéré que le marché du travail ne se détériorait pas rapidement.

Les opérateurs ont augmenté leurs paris sur une pause dans les réductions de taux d'intérêt en janvier à la suite du rapport, mais ils évaluent toujours à environ 54 points de base l'assouplissement en 2026, selon les données compilées par LSEG.

"Il s'agit d'un rapport qui se situe dans la fourchette des attentes des investisseurs, qui ne réagissent donc pas", a déclaré Mark Hackett, stratège en chef du marché chez Nationwide.

A 12:17 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 267,68 points, soit 0,54%, à 49 533,79, le S&P 500

.SPX a gagné 43,41 points, soit 0,63%, à 6 964,87 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 172,56 points, soit 0,73%, à 23 652,09.

Les actions du secteur des puces se sont redressées. Broadcom AVGO.O et Lam Research LRCX.O ont progressé respectivement de 3,6% et 7%, et ont été parmi les plus fortes hausses du S&P 500. Intel INTC.O a gagné 7,1 % après que M. Trump a déclaré qu'il avait eu une "excellente réunion " avec le directeur général du fabricant de puces, Lip-Bu Tan.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX était en hausse de 2,4%, en passe de réaliser son plus grand bond hebdomadaire depuis plus d'un mois.

L'indice S&P 500 des services publics .SPLRCU a mené des gains plus larges, avec un bond de 1,3%. Vistra VST.N a bondi de 12,6% après que Meta Platforms META.O ait conclu des accords de 20 ans pour acheter de l'électricité provenant des centrales nucléaires de la société.

Les indices S&P 500 de la santé .SPXHC et de la finance

.SPSY ont baissé respectivement de 0,5% et de 0,1%.

Les valeurs de consommation discrétionnaire et les sociétés minières devraient surperformer leurs pairs cette semaine, même si les valeurs énergétiques ont bénéficié d'un coup de pouce significatif suite à la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro au cours du week-end et que les banques ont atteint des sommets à la veille de la publication de leurs résultats trimestriels.

M. Hackett a déclaré que les secteurs de la consommation discrétionnaire et les secteurs traditionnellement cycliques avaient été "laissés pour compte du point de vue de la performance et de la valorisation", de sorte qu'il était plus facile de voir des rendements plus élevés dans ces secteurs par rapport aux valeurs technologiques.

La Cour suprême des États-Unis a déclaré qu'elle ne rendrait pas de décision sur la légalité des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump vendredi, laissant les investisseurs dans l'attente de clarté sur l'avenir des droits de douane.

Les traders s'attendent à une volatilité accrue sur les marchés financiers si la Cour annule les droits de douane .

Parmi les autres valeurs, les prêteurs hypothécaires ont augmenté un jour après que Trump a déclaré qu'il ordonnait à ses représentants d'acheter 200 milliards de dollars d'obligations hypothécaires pour réduire les coûts du logement.

LoanDepot LDI.N a bondi de 21,7%, Rocket Companies RKT.N a gagné 6,5% et Opendoor Technologies OPEN.O a augmenté de 20,5%.

L'indice Philadelphia Housing .HGX a gagné 3,4% pour atteindre son plus haut niveau depuis près d'un mois.

Les actions de General Motors GM.N ont glissé d'environ 3% après que le constructeur automobile ait déclaré jeudi qu'il prendrait une charge de 6 milliards de dollars pour se défaire de certains investissements dans les véhicules électriques.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,34 contre 1 sur le NYSE et de 1,55 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 41 nouveaux sommets sur 52 semaines et six nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 124 nouveaux sommets et 48 nouveaux creux.