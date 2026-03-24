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Le Royaume-Uni veut renforcer la place des PME dans l'écosystème de défense
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 11:30

Le ministère britannique de la défense met en avant un ensemble de mesures visant à renforcer le rôle des petites et moyennes entreprises dans l'écosystème de défense et soutenir leur accès aux marchés publics.

Le ministère britannique de la défense a annoncé ce matin une série d'initiatives visant à accroître la participation des petites et moyennes entreprises du pays aux contrats de défense, dans le cadre de sa future feuille de route dédiée.

Cette démarche s'inscrit dans un plan gouvernemental plus large visant à stimuler la croissance, incluant notamment 4 milliards de livres sterling (GBP) de financements supplémentaires et un renforcement du cadre juridique contre les retards de paiement.

Dans ce contexte, un "Bureau de la défense pour la croissance des petites entreprises" (Defence Office for Small Business Growth) a vu le jour en début d'année. Présentée comme "un élément central du dispositif", cette structure doit offrir un point d'accès unique aux PME pour interagir avec le ministère et identifier les opportunités commerciales.

Concrètement, l'objectif affiché du ministère est de porter les dépenses annuelles auprès des PME à 7,5 MdsGBP d'ici mai 2028, soit une augmentation de 2,5 MdGBP.

Parallèlement, plusieurs initiatives ont déjà été lancées, dont un programme de 140 millions de GBP consacré aux technologies de drones et de lutte anti-drones, impliquant 20 PME et 11 microentreprises. Un fonds spécifique de 20 millions de GBP vise également à accélérer l'attribution de contrats à des jeunes entreprises innovantes.

Le ministère met aussi l'accent sur la simplification des procédures administratives, la réduction des obstacles à l'entrée et l'amélioration du suivi des dépenses, tout en préparant de nouvelles mesures pour faciliter l'accès des PME aux financements et aux capitaux de croissance.

L'ensemble de ces actions vise à faire des PME un pilier durable de la base industrielle de défense britannique et un moteur de croissance à long terme.

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