Le Royaume-Uni veut renforcer la place des PME dans l'écosystème de défense
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 11:30
Le ministère britannique de la défense a annoncé ce matin une série d'initiatives visant à accroître la participation des petites et moyennes entreprises du pays aux contrats de défense, dans le cadre de sa future feuille de route dédiée.
Cette démarche s'inscrit dans un plan gouvernemental plus large visant à stimuler la croissance, incluant notamment 4 milliards de livres sterling (GBP) de financements supplémentaires et un renforcement du cadre juridique contre les retards de paiement.
Dans ce contexte, un "Bureau de la défense pour la croissance des petites entreprises" (Defence Office for Small Business Growth) a vu le jour en début d'année. Présentée comme "un élément central du dispositif", cette structure doit offrir un point d'accès unique aux PME pour interagir avec le ministère et identifier les opportunités commerciales.
Concrètement, l'objectif affiché du ministère est de porter les dépenses annuelles auprès des PME à 7,5 MdsGBP d'ici mai 2028, soit une augmentation de 2,5 MdGBP.
Parallèlement, plusieurs initiatives ont déjà été lancées, dont un programme de 140 millions de GBP consacré aux technologies de drones et de lutte anti-drones, impliquant 20 PME et 11 microentreprises. Un fonds spécifique de 20 millions de GBP vise également à accélérer l'attribution de contrats à des jeunes entreprises innovantes.
Le ministère met aussi l'accent sur la simplification des procédures administratives, la réduction des obstacles à l'entrée et l'amélioration du suivi des dépenses, tout en préparant de nouvelles mesures pour faciliter l'accès des PME aux financements et aux capitaux de croissance.
L'ensemble de ces actions vise à faire des PME un pilier durable de la base industrielle de défense britannique et un moteur de croissance à long terme.
A lire aussi
-
L'action du groupe de luxe et cosmétiques Puig a grimpé mardi matin à la Bourse de Madrid au lendemain de l'annonce de pourparlers avec le mastodonte américain Estée Lauder en vue d'un possible rapprochement. Le cours de l'action de Puig bondissait de 12,72% à ... Lire la suite
-
Israël a annoncé mardi qu'il allait s'emparer d'une large zone du sud du Liban pour assurer sa sécurité, alors qu'il poursuit ses frappes sur le reste du territoire libanais, faisant trois morts près de Beyrouth et cinq autres dans le sud. Après avoir envahi le ... Lire la suite
-
(Actualisé avec cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,17% pour le Dow Jones .DJI , de 0,2% pour le Standard & Poor's ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse de la banque au paragraphe 3) La banque JP Morgan JPM.N a nommé Rahul ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer