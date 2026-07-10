Le Royaume-Uni va réglementer les fournisseurs de services cloud, dont Microsoft et Google

Les fournisseurs de services cloud Microsoft MSFT.O , Google GOOGL.O Amazon AMZN.O et Oracle ORCL.N ont été désignés comme des tiers critiques pour le secteur financier britannique, ce qui les place sous surveillance réglementaire directe.

Cette mesure vise à renforcer la résilience des entreprises financières en réduisant le risque de perturbations généralisées causées par des cyberattaques et des pannes, a déclaré vendredi le ministère britannique des Finances.

"Alors que les banques, les assureurs et les infrastructures des marchés financiers dépendent de plus en plus des services cloud, une perturbation chez un fournisseur majeur pourrait affecter plusieurs entreprises simultanément, ce qui pourrait avoir un impact sur les services dont les clients dépendent", a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

Ainsi, le Royaume-Uni a désigné Microsoft Ireland Operations Ltd, Google Cloud EMEA Ltd, Amazon Web Services EMEA SARL et Oracle Corporation UK Ltd comme tiers critiques, à compter du 13 juillet.

Les entreprises soumises à ces règles seront supervisées conjointement par la Banque d'Angleterre, l'Autorité de réglementation prudentielle et l'Autorité de conduite financière, et devront se soumettre à des tests de résilience, effectuer des auto-évaluations régulières et signaler les incidents majeurs.

L'approche britannique, qui ne concerne que quatre entreprises, contraste avec celle de l'UE, qui a quant à elle désigné en novembre 19 entreprises technologiques et de services.

"Grâce à une mise en œuvre efficace et à une implication significative du secteur, ce nouveau cadre relatif aux tiers critiques peut renforcer la résilience à long terme de l'écosystème financier britannique et accroître la compréhension, la transparence et la confiance entre toutes les parties", a réagi un porte-parole de Google Cloud.

(Par Phoebe Seers et Muvija M; Version Française Matthieu Huchet, édité par Sophie Louet)