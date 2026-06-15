Le Royaume-Uni va interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré lundi qu'il interdirait l'accès aux réseaux sociaux à tous les moins de 16 ans, estimant que cette mesure était nécessaire pour protéger le bien-être des enfants.
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