Le Royaume-Uni va interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans

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Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré lundi qu'il interdirait l'accès aux réseaux sociaux à tous les moins de 16 ans, estimant que cette mesure était nécessaire pour protéger le bien-être des enfants.