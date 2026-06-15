Le Royaume-Uni va interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans

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* Le Royaume-Uni a mené une consultation sur la réduction des effets néfastes des réseaux sociaux

* Le Premier ministre affirme que les parents soutiennent l'interdiction pour les moins de 16 ans

(Ajoute des détails tirés de l'annonce) par Paul Sandle et Kate Holton

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré qu'il interdirait les réseaux sociaux aux moins de 16 ans et imposerait des restrictions aux plateformes de jeux vidéo et de streaming en direct, dans le cadre de certaines des restrictions en ligne les plus ambitieuses à ce jour à l'échelle mondiale.

M. Starmer a déclaré lundi qu'il allait introduire des changements radicaux dans la réglementation des réseaux sociaux afin de mieux protéger le bien-être des enfants lorsqu'ils sont en ligne.

"Il est clair pour moi qu'une interdiction totale est le bon choix", a-t-il déclaré, ajoutant que même si cela ne serait pas facile, le gouvernement avait les moyens de s'opposer au pouvoir des grandes entreprises technologiques.

Ces dernières années, la Grande-Bretagne a progressivement durci son approche à l'égard des entreprises technologiques, les exhortant ou les obligeant à mettre en place des vérifications d'âge, à adapter leurs algorithmes et, plus récemment, à empêcher les enfants de diffuser des images de nudité prises sur des téléphones portables.

Mais face à la prise de conscience croissante des risques pour la santé mentale liés au fait que les enfants passent trop de temps en ligne, M. Starmer a décidé d’aller plus loin après s’être entretenu avec des parents et avoir examiné les données provenant d’Australie, qui a instauré une interdiction pour les moins de 16 ans l’année dernière.

Starmer, qui devrait faire face à une contestation de son leadership dans les semaines à venir, a déclaré que les gens attendaient à juste titre des mesures concrètes.

L'AUSTRALIE MONTRE LA VOIE

L'Australie a été le premier pays à interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans, en leur bloquant l'accès en décembre à des plateformes telles que TikTok, YouTube ( GOOGL.O ) d'Alphabet et Instagram et Facebook ( META.O ) de Meta.

Depuis lors, de nombreux pays ont déclaré vouloir réglementer l'accès aux réseaux sociaux face aux inquiétudes croissantes concernant leur impact sur la santé et la sécurité des enfants.

Le Royaume-Uni a consulté des enseignants, des parents et des jeunes au sujet de nouvelles restrictions, notamment une éventuelle interdiction pour les moins de 16 ans, ainsi que des couvre-feux, des limites de temps d'utilisation des applications et des restrictions sur ce que le gouvernement a qualifié de fonctionnalités addictives.

Il a reçu plus de 116.000 réponses de la part de parents, du secteur et de jeunes. Plus de 83% des parents ayant répondu ont déclaré que les risques liés aux réseaux sociaux l'emportaient sur les avantages, tandis que 90% se sont prononcés en faveur d'un âge minimum de 16 ans pour accéder aux plateformes de réseaux sociaux.

Alors que de nombreux parents et responsables politiques soutiennent une interdiction, certains psychologues et chercheurs ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que cela fonctionnerait, et un groupe d’écoliers londoniens a déclaré à Reuters qu’ils entretenaient une relation ambivalente avec la technologie.