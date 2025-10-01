Le Royaume-Uni tente à nouveau d'accéder aux données du cloud d'Apple, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement britannique a donné un nouvel ordre à Apple AAPL.O de créer une porte dérobée dans son service de stockage en nuage, cette fois-ci en ciblant uniquement les données des utilisateurs britanniques, malgré les affirmations des Etats-Unis selon lesquelles la Grande-Bretagne avait abandonné toute tentative de briser le cryptage du géant de la technologie, a rapporté le Financial Times mercredi.