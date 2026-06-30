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Le Royaume-Uni s'engage à consacrer 8,6 milliards de livres sterling au programme Tempest dans le cadre du GCAP, a déclaré Starmer
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 12:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Premier ministre Keir Starmer a déclaré mardi que la Grande-Bretagne investirait 8,6 milliards de livres sterling dans le programme d'avion de chasse furtif de sixième génération Tempest, dans le cadre du Programme global de combat aérien (GCAP), et qu'elle acquerrait également 12 avions de chasse F-35A.

En présentant les projets de dépenses de la Grande-Bretagne en matière de défense, M. Starmer a également indiqué que le gouvernement porterait le financement de la force de dissuasion nucléaire à 64 milliards de livres sterling.

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