Le Royaume-Uni s'attaque aux revendeurs de billets en adoptant de nouvelles règles pour protéger les supporters

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

La Grande-Bretagne a annoncé vendredi qu'elle souhaitait mettre un frein aux revendeurs qui profitent de l'achat de billets pour de grands événements et les revendent à prix d'or à des fans désespérés, en annonçant des propositions visant à plafonner les prix de revente et à responsabiliser davantage les sites de revente.

Le gouvernement a déclaré vouloir rendre la revente de billets plus équitable et plus transparente, en réponse aux consommateurs qui constatent souvent que les billets les plus pris sont vendus en quelques minutes et réapparaissent presque instantanément à des prix plus élevés sur des sites tiers.

"Des tournois sportifs à Taylor Swift, les grands événements ont trop souvent été marqués par l'exploitation des consommateurs par des revendeurs de billets", a déclaré le ministre des affaires Jonathan Reynolds, en lançant une consultation publique sur ces projets.

"Ces pratiques déloyales visent à dépouiller les gens de leurs revenus durement gagnés, ce qui n'est pas juste pour les fans, les sites et les artistes"

Le gouvernement a indiqué qu'il étudiait des options telles que le plafonnement du prix de revente des billets jusqu'à 30 % au-dessus de leur valeur nominale. Il envisage également de limiter le nombre de billets que les revendeurs sont autorisés à vendre, de renforcer la responsabilité des sites web et des applications de revente, et d'imposer des sanctions plus sévères à ceux qui enfreignent les règles.

La consultation se poursuit jusqu'en avril.

Lorsque les billets pour la réunion du groupe musical Oasis ont été mis en vente en août, les fans ont été frustrés car les trois sites web de vente de billets - Ticketmaster, See Tickets et Gigsandtours - ont signalé des problèmes techniques.

Début septembre, l'Autorité de la concurrence et des marchés (Competition and Markets Authority) a déclaré qu'elle examinait les préoccupations concernant la vente des billets d'Oasis par Ticketmaster, notamment la pratique dite de "tarification dynamique ", qui consiste à augmenter les prix en cas de forte demande.

Indépendamment de la consultation sur la revente, le gouvernement a déclaré vendredi qu'il demandait des informations sur les pratiques tarifaires, y compris la tarification dynamique, et qu'il examinerait la nécessité de prendre d'autres mesures.