Le Royaume-Uni réexamine le contrat de Palantir avec le NHS alors que la pression s'intensifie pour que la clause de résiliation soit invoquée

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* Le Royaume-Uni réexamine un contrat de 330 millions de livres sterling conclu avec Palantir concernant les données du NHS

* Les ministres subissent des pressions pour mettre fin à l'accord en raison de préoccupations liées à la confidentialité des données et à la confiance

* Les responsables soulignent les avantages, mais les détracteurs mettent en garde contre les risques

La Grande-Bretagne procède à un réexamen complet de son contrat du Service national de santé (NHS) avec la société américaine d'analyse de données Palantir

PLTR.O , alors que la pression politique s'intensifie pour que le gouvernement fasse usage d'une clause de résiliation à la fin de la période initiale, début 2027.

La ministre de la Technologie, Liz Kendall, a déclaré mardi que cet examen permettrait de déterminer s'il fallait prolonger le contrat de 330 millions de livres sterling (441 millions de dollars) en vertu de dispositions autorisant le gouvernement à le maintenir pendant sept ans au maximum, ou s'il fallait y mettre fin.

« L'actuel ministre de la Santé examine chaque aspect de ce contrat afin de s'assurer que nous obtenons le meilleur accord pour la Grande-Bretagne », a déclaré Mme Kendall à Times Radio, faisant référence aux préoccupations concernant la confidentialité des patients, la confiance du public et la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur américain.

Le contrat, attribué en 2023 pour la mise en place d’une plateforme reliant les données du NHS, court jusqu’au début de l’année 2027, date à laquelle le gouvernement devra décider s’il convient de le prolonger.

CRITIQUES PARLEMENTAIRES

La semaine dernière, une commission parlementaire a exhorté les ministres à invoquer la clause de résiliation et à mettre fin au contrat, avertissant que le rôle de Palantir constituait un « point faible inacceptable » et soulignant les risques liés à la dépendance vis-à-vis d’un petit nombre d’entreprises technologiques américaines.

La commission a déclaré que le rôle croissant de l'entreprise dans le secteur public soulevait des inquiétudes quant à la dépendance vis-à-vis de fournisseurs étrangers et à la résilience des services essentiels, tout en notant que les responsables avaient fait état d'avantages dans des domaines tels que la gestion des listes d'attente, les opérations et la planification des sorties d'hôpital.

L'accord a également fait l'objet d'un examen minutieux car Palantir fournit des logiciels à l'armée américaine et aux autorités d'immigration, et en raison des opinions politiques de son cofondateur milliardaire Peter Thiel, l'un des premiers soutiens du président Donald Trump.

Des militants et des syndicats ont exprimé leurs inquiétudes quant au traitement des données de santé sensibles. Le mois dernier, le Financial Times a rapporté que des responsables du NHS avaient proposé d'accorder à certains membres du personnel externe, y compris au personnel de Palantir, un large accès administratif aux données identifiables des patients sur certaines parties du système.

Palantir a déclaré que son logiciel contribuait à améliorer les soins aux patients et l'efficacité au sein du NHS.

Ni Palantir ni le NHS England n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Par ailleurs, le maire de Londres, Sadiq Khan, a bloqué le mois dernier un contrat de 50 millions de livres sterling entre la police et Palantir, invoquant des préoccupations concernant le rapport qualité-prix et la question de savoir si l'éthique des entreprises devait être prise en compte dans les marchés publics.

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