Le Royaume-Uni pourrait intervenir dans l'opération de 110 milliards de dollars entre Paramount et Warner Bros Discovery

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Royaume-Uni serait enclin à intervenir dans cette transaction

* Le Royaume-Uni invoque des préoccupations liées à la pluralité des médias et au streaming

* La prochaine étape pourrait déclencher des examens de la part de l'Ofcom et de la CMA

* Les entreprises ont jusqu'au 6 juillet pour répondre à la lettre du Royaume-Uni

(Modification du premier paragraphe, ajout de détails aux paragraphes 4 à 7, 13 et 15) par Muvija M et Sam Tabahriti

Le Royaume-Uni a déclaré mardi qu'il pourrait intervenir dans le projet de rachat de Warner Bros Discovery WBD.O par Paramount Skydance Corp PSKY.O , ce qui pourrait retarder cette opération de 110 milliards de dollars après que les États-Unis et la Chine lui ont donné leur feu vert.

Cette décision constitue la première étape d’un processus qui pourrait conduire à la saisine de l’autorité britannique de la concurrence, qui avait fait la une des journaux en 2023 en bloquant l’acquisition, pour 69 milliards de dollars, d’Activision Blizzard, l’éditeur de “Call of Duty”, par Microsoft, suscitant la fureur des deux entreprises américaines. Elle était ensuite revenue sur sa décision après que Microsoft eut modifié son projet d’acquisition.

L’éventuelle intervention britannique intervient alors que cette opération d’envergure mondiale a déjà été autorisée par les États-Unis , la Chine , l’Australie, l’Allemagne, la France et l’Arabie saoudite.

Les autorités européennes de la concurrence examinent actuellement l’opération, et Paramount devrait proposer cette semaine des mesures correctives pour répondre aux préoccupations en matière de concurrence, ce qui devrait l’aider à obtenir l’autorisation de l’UE pour cette opération.

Tout retard prolongé au Royaume-Uni pourrait avoir des répercussions plus larges.

Pour montrer sa confiance dans l’obtention rapide de l’autorisation réglementaire, Paramount a proposé aux actionnaires de Warner Bros Discovery une “indemnité de retard” de 25 cents par action pour chaque trimestre où l’opération ne serait pas finalisée au-delà du 30 septembre. Cela représente environ 650 millions de dollars en espèces chaque trimestre.

Paramount a déclaré mardi qu’elle était convaincue que l’opération ne posait aucun problème en matière de pluralisme des médias et qu’elle restait confiante quant au calendrier annoncé. Warner n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

LE ROYAUME-UNI FIXE LA DATE LIMITE DU 6 JUILLET POUR LES RÉPONSES

La ministre britannique de la Culture, Lisa Nandy, qui a fixé au 6 juillet la date limite de réponse des entreprises, a déclaré dans un communiqué: “Je suis consciente de la nécessité de parvenir à une décision finale en temps opportun, et je m'efforcerai de le faire comme il se doit.”

Mme Nandy a précisé que, bien que cet accord soit de nature mondiale, il pourrait avoir un impact sur l’offre d’informations et de services à la demande au Royaume-Uni.

Paramount détient la chaîne britannique Channel 5, une chaîne gratuite qui diffuse des programmes d’information, tandis que Warner détient CNN International.

Parmi les autres entreprises qui, selon le gouvernement britannique , pourraient être concernées, figurent TNT Sports, Cartoon Network, Nickelodeon, ainsi que Paramount+ et HBO Max.

Mme Nandy a expliqué que la législation actuelle ne couvrait pas les services à la demande, car elle avait été rédigée à une époque où le visionnage se faisait principalement via la télévision hertzienne, ajoutant qu’elle présenterait une législation dérivée si nécessaire.

Paramount+ et HBO Max ne détiennent qu’une faible part du marché britannique du streaming. Un rapport publié en 2025 par l’Ofcom, l’autorité britannique de régulation des médias, regroupait Paramount+ avec d’autres services tels que Discovery+ et Hayu dans une catégorie “autres” qui ne représentait que 6% du marché du streaming, contre 59% pour Netflix.

HBO Max, qui a été lancé au Royaume-Uni en mars, détient probablement une part tout aussi modeste.

Une fois que les entreprises auront répondu, la ministre de la Culture décidera s’il y a lieu d’émettre un avis formel d’intervention d’intérêt public, ce qui, le cas échéant, déclencherait des examens par l’Ofcom et l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés.

Les régulateurs disposent d’un délai maximal de 40 jours pour rendre leur rapport. Une fois celui-ci rendu, Mme Nandy décidera alors d’autoriser l’opération ou de la renvoyer pour une enquête complémentaire, qui peut durer jusqu’à 24 semaines.

Si des problèmes sont identifiés, les entreprises pourraient chercher à y remédier en proposant des mesures correctives telles que des cessions ou des engagements visant à protéger l’indépendance éditoriale.