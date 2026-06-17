Le Royaume-Uni ordonne à Google d'améliorer la transparence de ses résultats de recherche afin de stimuler la concurrence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de l'association des éditeurs aux paragraphes 10 et 11)

* Les entreprises britanniques s'inquiètent des pratiques de Google en matière de recherche – CMA

* L'autorité de régulation prévient qu'elle prendra d'autres mesures si nécessaire

* Google affirme que ses classements sont équitables et transparents, et s'engage à collaborer avec la CMA

* L'association britannique des éditeurs réclame une intervention réglementaire plus rapide

par Muvija M

L'autorité britannique de la concurrence a ordonné à Google de faire preuve d'une plus grande transparence sur le fonctionnement de ses classements de recherche, dans le cadre de nouvelles règles visant à garantir des "conditions plus équitables" pour les entreprises et à répondre aux inquiétudes concernant la position dominante du géant américain de la technologie dans ce secteur.

Google doit classer les résultats de recherche naturels selon des critères objectifs, renforcer la transparence autour de ces classements, mettre en place des procédures de réclamation plus claires et permettre aux utilisateurs de transférer leurs données de recherche à des tiers agréés, a déclaré mercredi l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA).

Un porte-parole de Google a déclaré que l’entreprise s’engageait à protéger l’intégrité de ses systèmes et qu’elle collaborerait avec la CMA, ajoutant que les systèmes de classement de l’entreprise étaient "équitables, transparents et présentaient les résultats les plus pertinents et de la meilleure qualité".

Google fait l’objet d’une surveillance réglementaire de plus en plus stricte à travers le monde, notamment aux États-Unis et dans l’Union européenne. En mars, l’entreprise a annoncé qu’elle développait de nouveaux contrôles de recherche afin de répondre aux préoccupations des autorités britanniques en matière de concurrence.

L'AUTORITÉ DE RÉGULATION MET EN GARDE CONTRE DE NOUVELLES MESURES

La CMA avait attribué le "statut de marché stratégique" à Google, ce qui lui permet de définir des règles ciblées pour accroître la transparence. L’entreprise représente plus de 90 % des requêtes de recherche au Royaume-Uni.

"Pas à pas, nous veillons à ce que les services de recherche de Google fonctionnent mieux pour les entreprises et les consommateurs à travers le Royaume-Uni", a déclaré Will Hayter, directeur exécutif de la CMA. Ces nouvelles mesures s’appuient sur les exigences existantes annoncées par l’autorité de régulation au début du mois , qui permettent aux éditeurs d’empêcher que leur contenu ne soit utilisé pour alimenter les fonctionnalités d’IA de Google.

Google dispose de six mois pour mettre en œuvre l’exigence de classement équitable, et de trois mois pour celle relative à la portabilité des données, a précisé la CMA.

L'association britannique des éditeurs professionnels (Professional Publishers Association) a estimé que le délai de six mois accordé pour le classement équitable laissait à Google "trop de marge de manœuvre pour apporter des changements" avant que la nouvelle règle ne s'applique pleinement.

"Alors que la recherche basée sur l’IA transforme rapidement la manière dont les internautes découvrent et accèdent à des contenus fiables, cela constitue une préoccupation majeure", a-t-elle déclaré.

Selon la CMA, les entreprises britanniques ont fait savoir à l’autorité de régulation que les pratiques actuelles de Google en matière de classement n’étaient ni équitables ni transparentes, les modifications étant apportées sans préavis suffisant, et que cette incertitude les dissuadait d’investir dans leurs propres entreprises.

L’autorité de régulation a indiqué qu’elle pourrait prendre des mesures supplémentaires si nécessaire.