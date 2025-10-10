Le Royaume-Uni obtient de nouveaux pouvoirs sur Google grâce à la désignation du marché de la recherche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, la Grande-Bretagne a conféré à Google un "statut de marché stratégique" pour larecherche en ligne. C'est la première fois qu'elle déploie de nouveaux pouvoirs pour lutter contre la domination des grandes entreprises technologiques et qu'elle ouvre la voie à des interventions qu'elle juge nécessaires.

La décision de la Competition and Markets Authority lui permet d'obliger l'entreprise détenue par Alphabet à modifier son mode de fonctionnement sur le marché britannique de la recherche.

L'autorité de régulation, qui peut imposer des amendes en cas de non-respect et dispose de pouvoirs d'exécution directs, a déclaré en juin que ses actions seraient "ciblées et proportionnées" et qu'elles débloqueraient l'innovation dans le secteur technologique britannique et dans l'économie en général.

Les mesures proposées par la CMA en juin comprenaient un classement plus équitable dans les moteurs de recherche et un meilleur accès des consommateurs à d'autres moteurs de recherche.