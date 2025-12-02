Le Royaume-Uni n'envisage pas dans l'immédiat de fixer un prix plancher pour les minéraux critiques, selon le ministre

La Grande-Bretagne n'a pas l'intention d'égaler les États-Unis en soutenant les entreprises nationales de terres rares par un prix plancher afin de réduire la dépendance à l'égard du producteur dominant qu'est la Chine, a déclaré le ministre de l'industrie Chris McDonald.

Jusqu'à présent, la Grande-Bretagne attire suffisamment d'investissements dans le secteur des minéraux critiques pour développer l'offre nationale, mais elle surveillera la situation au cas où d'autres mécanismes seraient nécessaires, a-t-il déclaré à Reuters.

Les membres du Groupe des Sept (G7) et l'Union européenne envisagent des prix planchers pour promouvoir la production de terres rares, ainsi que des taxes sur certaines exportations chinoises pour encourager l'investissement, ont déclaré des sources à Reuters en septembre.

En juillet, les États-Unis ont garanti un prix minimum au groupe MP Materials MP.N , spécialisé dans les terres rares, dans le cadre d'un investissement de plusieurs milliards de dollars du Pentagone. Des sources ont déclaré à Reuters que ce mécanisme serait probablement étendu à d'autres entreprises .

Lundi, M. McDonald a rencontré des représentants du Pentagone américain à Londres, qui lui ont exposé leurs politiques de soutien aux minéraux critiques, y compris le prix plancher, a-t-il déclaré.

"Nous appliquons la plupart des mesures, mais pas toutes, et le prix plancher est l'une d'entre elles qui ne figure pas encore sur notre liste. Mais je suivrai peut-être l'évolution de la situation", a-t-il déclaré lors d'une interview.

"En fin de compte, pour moi, il s'agit de savoir si nous pouvons attirer cet investissement, et pour l'instant, nous attirons l'investissement."

Le mois dernier, la Grande-Bretagne a lancé sa stratégie en matière de minéraux critiques , qui fixe des objectifs visant à satisfaire 10 % de la demande intérieure grâce à l'exploitation minière britannique et 20 % grâce au recyclage d'ici à 2035, avec un financement pouvant atteindre 50 millions de livres sterling.

La Chine représente environ 70 % de l'extraction des terres rares et 90 % du raffinage.

La Grande-Bretagne, qui produit actuellement 6 % de ses besoins en minéraux critiques au niveau national, concentre sa stratégie sur le lithium, le nickel, le tungstène et les terres rares.

La Grande-Bretagne s'attend à ce que les projets de traitement du lithium dans le nord de l'Angleterre démarrent dans les prochaines années et vise à produire au moins 50 000 tonnes métriques de lithium d'ici 2035.

Le pays prévoit également d'inclure le stockage de minéraux critiques dans son plan d'approvisionnement pour la défense.