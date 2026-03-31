Le Royaume-Uni lance une enquête antitrust sur les logiciels d'entreprise de Microsoft

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L'autorité britannique de régulation de la concurrence a déclaré mardi qu'elle lancerait en mai une nouvelle enquête sur l'écosystème des logiciels d'entreprise de Microsoft, notamment sur son utilisation des licences logicielles sur le marché de l'informatique dématérialisée (cloud computing).

Un groupe d'enquête de la Competition and Markets Authority (CMA) a déclaré l'année dernière que la domination d'Amazon

AMZN.O et de Microsoft MSFT.O nuisait à la concurrence dans le domaine de l'informatique dématérialisée (cloud computing).

La CMA a déclaré mardi que les deux entreprises prenaient des "mesures matérielles" pour réduire certains de leurs tarifs sur le marché de l'informatique dématérialisée.

Toutefois, Microsoft pourrait se voir attribuer un "statut de marché stratégique" dans le domaine des logiciels d'entreprise à la suite de sa nouvelle enquête, ce qui permettrait à l'autorité de régulation d'agir sur les licences de logiciels.