Le Royaume-Uni envisage d'obliger les entreprises de réseaux sociaux à donner la priorité aux informations fiables

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Le Royaume-Uni envisage d'obliger les entreprises de réseaux sociaux à donner la priorité à ce que le gouvernement qualifie de « sources d'information fiables », dans le cadre d'une initiative plus large visant à renforcer la réglementation du secteur.

Le ministère de la Culture a déclaré lundi qu’il envisageait d’exiger de plateformes telles que Facebook ( META.O , propriété de Meta), YouTube ( GOOGL.O , propriété d’Alphabet) et TikTok qu’elles facilitent la mise en avant, dans les fils d’actualité et les résultats de recherche des utilisateurs, des contenus provenant des médias de service public — notamment la BBC, ITV

ITV.L et Channel 4 — ainsi que d’autres fournisseurs d’informations fiables.

Cette initiative intervient une semaine après que le gouvernement a annoncé l’interdiction pour les moins de 16 ans d’utiliser la plupart des plateformes de réseaux sociaux.

Les données de l’Ofcom, l’autorité de régulation des médias, montrent que les réseaux sociaux sont devenus une source d’information principale pour la majorité des adultes britanniques et pour environ les trois quarts des jeunes âgés de 16 à 24 ans. Une autre étude de l’Ofcom datant de 2024 a révélé que quatre adultes britanniques sur dix avaient été confrontés à des fausses informations au cours d’un même mois, la plupart en ligne.

« Il est essentiel de veiller à ce que les citoyens aient un meilleur accès à des informations fiables et exactes, et à ce que nos médias de service public réglementés soient vus et entendus dans la lutte acharnée contre la désinformation et les fausses informations », a déclaré la ministre de la Culture, Lisa Nandy, dans un communiqué.

Renforcer la visibilité des diffuseurs d’informations réglementés pourrait contribuer à lutter contre la désinformation, en particulier en période de crise , a indiqué le gouvernement.

Toutefois, toute mesure visant à influencer la manière dont les plateformes classent les contenus risque de se heurter à la réticence des entreprises de réseaux sociaux, qui affirment que de telles règles pourraient passer outre le choix des utilisateurs et désavantager d’autres créateurs.

X, Meta, TikTok et YouTube n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Ces propositions s’inscrivent dans le cadre d’une refonte plus large du système britannique de médias de service public, visant à aider les diffuseurs à faire face à la concurrence des plateformes de streaming et à l’évolution des habitudes de consommation audiovisuelle.

Les ministres envisagent également d’étendre le statut de service public aux fournisseurs exclusivement en ligne, d’étendre les protections accordées à la diffusion en clair pour les grands événements sportifs au visionnage à la demande, et de mener une consultation sur le passage à la télévision par Internet à partir de 2034 ou 2044.