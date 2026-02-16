 Aller au contenu principal
Le Royaume-Uni envisage d'interdire rapidement les médias sociaux aux moins de 16 ans et de limiter les chatbots d'IA
information fournie par Reuters 16/02/2026 à 10:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Une proposition du gouvernement devrait être présentée avant le mois de juin, selon Mme Kendall

*

Consultation sur la limitation du "jumelage avec un inconnu" dans les jeux vidéo

*

Ordonnances de conservation automatique des données prévues pour les enquêtes sur les décès d'enfants

(Refonte, ajout de détails sur les nouveaux pouvoirs, citations du ministre de la technologie au paragraphe 8) par David Milliken et Sam Tabahriti

Dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour réagir plus rapidement aux risques numériques, la

Grande-Bretagne pourrait introduire

dès cette année

une interdiction de type australien sur les médias sociaux pour les enfants de moins de 16 ans et combler une lacune qui laissait certains chatbots d'IA en dehors des règles de sécurité.

Le mois dernier, le gouvernement du Premier ministre Keir Starmer a lancé une consultation sur l'interdiction des médias sociaux pour les enfants de moins de 16 ans et s'efforce actuellement de modifier la législation afin de pouvoir apporter des changements dans les mois qui suivent la fin de la consultation.

L' Espagne, la Grèce et la Slovénie ont également déclaré qu'elles travaillaient sur des interdictions après que l'Australie soit devenue le premier pays au monde à bloquer l'accès aux moins de 16 ans. La surveillance s'est encore intensifiée depuis qu'il a été constaté que Grok, le chatbot d'IA phare d'Elon Musk, générait des images sexualisées non consensuelles .

LA PRESSION MONDIALE S'ACCROÎT SUR LES PLATEFORMES DE MÉDIAS SOCIAUX

La loi britannique de 2023 sur la sécurité en ligne est l'un des régimes de sécurité les plus stricts au monde, mais elle ne couvre pas les interactions individuelles avec les chatbots d'IA, à moins qu'ils ne partagent des informations avec d'autres utilisateurs, une lacune que la ministre de la technologie, Liz Kendall, a déclaré qu'elle serait bientôt comblée.

La Grande-Bretagne ne peut pas permettre que des lacunes réglementaires persistent après que la loi a mis près de huit ans à être adoptée et à entrer en vigueur, a-t-elle déclaré.

"Je suis préoccupée par ces chatbots d'IA, tout comme le premier ministre, par l'impact qu'ils ont sur les enfants et les jeunes", a déclaré Mme Kendall à Times Radio, ajoutant que certains enfants établissaient des relations individuelles avec des systèmes d'IA qui n'avaient pas été conçus en tenant compte de la sécurité de l'enfant.

Elle a déclaré que le gouvernement présenterait ses propositions avant le mois de juin.

S'adressant aux médias britanniques lundi, Mme Kendall a déclaré que les entreprises technologiques seraient chargées de veiller à ce que leurs systèmes soient conformes à la législation britannique.

Le gouvernement consultera également sur les modifications à apporter aux ordonnances de conservation automatique des données en cas de décès d'un enfant, afin de permettre aux enquêteurs de sécuriser les principales preuves en ligne, une mesure réclamée depuis longtemps par les familles endeuillées. La consultation portera également sur des pouvoirs visant à limiter le "jumelage avec un inconnu" sur les consoles de jeu et à bloquer l'envoi ou la réception d'images de nudité.

Les nouvelles mesures seront introduites sous la forme d'un amendement à la législation existante sur la criminalité et la protection de l'enfance, en cours d'examen par le Parlement.

Bien qu'elles visent à protéger les enfants, ces mesures ont souvent des répercussions sur la vie privée des adultes et sur leur capacité à accéder aux services, et elles ont suscité des tensions avec les États-Unis en raison des limites imposées à la liberté d'expression et à la portée de la réglementation.

Certains grands sites pornographiques ont bloqué les utilisateurs britanniques plutôt que de procéder à des contrôles d'âge, mais ces blocages peuvent être contournés en utilisant des réseaux privés virtuels facilement disponibles, que le gouvernement envisage de restreindre pour les mineurs.

De nombreux parents et défenseurs de la sécurité sont favorables à une interdiction des médias sociaux pour les enfants, mais Mme Kendall a déclaré que certains groupes de protection de l'enfance craignaient que cela ne pousse les activités nuisibles vers des espaces moins réglementés ou que cela ne crée une "falaise" abrupte à 16 ans. Elle a ajouté que le gouvernement devait encore définir légalement ce qui est considéré comme un média social avant qu'une interdiction puisse entrer en vigueur.

