Le Royaume-Uni donne son feu vert à l'acquisition de Warner Bros. par Paramount pour un montant de 110 milliards de dollars

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Le Royaume-Uni a donné son feu vert jeudi à l'acquisition de Warner Bros. Discovery WBD.O par Paramount Skydance PSKY.O pour un montant de 110 milliards de dollars.