Le Royaume-Uni dévoile un plan de 1,5 milliard de dollars pour le matériel d'IA, comprenant des financements pour des supercalculateurs et des puces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour suite à l'annonce du gouvernement, avec des précisions tout au long du texte)

La Grande-Bretagne a dévoilé lundi un nouveau plan de 1,1 milliard de livres sterling (1,47 milliard de dollars) visant à renforcer les capacités informatiques nationales en matière d'IA, notamment grâce à un nouveau supercalculateur national et à des financements destinés à soutenir les entreprises locales spécialisées dans les puces électroniques.

Cette stratégie s'appuie sur un engagement de 400 millions de livres sterling annoncé par le Premier ministre Keir Starmer lors de la London Tech Week plus tôt dans la journée de lundi pour l'achat de puces spécialisées en IA, dans le cadre d'un effort plus large visant à renforcer la capacité informatique souveraine du pays.

Voici les principaux éléments de l'engagement britannique, présentés par le gouvernement:

* Un supercalculateur national dédié à l'IA, d'une valeur de 750 millions de livres sterling, sera mis en service en 2030. Il utilisera un système de puces mixtes combinant des processeurs éprouvés et de nouvelle génération.

* 400 millions de livres sterling du budget du superordinateur seront consacrés aux puces de nouvelle génération, dont 150 millions de livres sterling pour des puces d'inférence qui seront achetées cet été auprès d'entreprises britanniques.

* Un fonds dirigé par la société américaine de capital-risque Playground Global et soutenu par un apport pouvant atteindre 150 millions de livres sterling de la British Business Bank investira dans des entreprises britanniques spécialisées dans le matériel d'IA.

* L'engagement de la BBB représente le plus important investissement jamais réalisé par la banque dans un seul fonds.

* Playground Global ouvrira son premier bureau hors des États-Unis au Royaume-Uni.

* Un programme d'innovation en matériel d'IA de 120 millions de livres sterling financera des entreprises britanniques pour la conception, le développement et les tests de puces innovantes.

* 45 millions de livres sterling consacrés au soutien au développement de nouvelles compétences portent le financement total du gouvernement pour les compétences dans le secteur du matériel d'IA à 80 millions de livres sterling. (1 $ = 0,7488 livres)