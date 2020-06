Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Royaume-Uni demande trop à l'Union européenne, déplore Barnier Reuters • 10/06/2020 à 17:05









BRUXELLES, 10 juin (Reuters) - La Grande-Bretagne veut une relation commerciale avec l'Union européenne trop proche de celle réservée à ses Etats membres, ce que le bloc communautaire ne peut pas accepter, a déclaré mercredi le négociateur européen pour le Brexit, Michel Barnier. "La vérité, c'est que dans de nombreux domaines, la Grande-Bretagne exige beaucoup plus de l'UE que le Canada, le Japon ou d'autres partenaires (commerciaux)", a déclaré le diplomate français lors d'un forum à Bruxelles. "Dans de nombreux domaines, elle essaie de conserver les bénéfices (attachés au statut) d'Etat membre sans les contraintes qui vont avec", a-t-il poursuivi. "Cela revient à choisir à la carte les éléments les plus avantageux du marché commun sans les obligations qui vont avec (...) Nous ne pouvons pas autoriser et nous n'autoriserons pas ce choix à la carte." Le Royaume-Uni a officiellement quitté l'UE le 31 janvier dernier mais reste soumis aux règles communautaires actuelles lors d'une période de transition qui court normalement jusqu'à la fin de l'année, le temps que les deux parties s'entendent sur leur relation future et évitent le "saut dans le vide" d'un Brexit brutal. Ces discussions sont censées aboutir fin octobre, à peine plus de quatre mois désormais, mais elles piétinent: aucun progrès significatif n'a été enregistré au cours de leur dernier cycle, la semaine dernière. De nouveaux échanges sont prévus ce vendredi entre les négociateurs des deux camps avant que le Premier ministre britannique, Boris Johnson, ne rencontre dans le courant du mois la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel. (Robin Emmott et Philip Blenkinsop version française Diana Mandiá, édité par Henri-Pierre André)

