Le rouge domine en Europe après les multiples annonces des Banques centrales

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé dans le rouge une séance dominée par les décisions des Banques centrales. L'indice CAC 40 a glissé de 0,95% à 8094,20 points tandis que l'EuroStoxx50 a perdu 1% à 5452,04 points. En revanche, Wall Street a prolongé son mouvement de hausse, le Dow Jones s'adjugeant 0,19% vers 17h30.

En moins de 48 heures, 6 Banques centrales ont porté à la connaissance des investisseurs leur décision de politique monétaire. La Banque du Japon, la Fed, la Banque centrale suédoise et la Banque d'Angleterre ont choisi le statu quo. En revanche, la Banque nationale suisse a assoupli sa politique monétaire de 25 points de base et la Banque centrale turque a resserré la sienne de 100 points de base à l'occasion d'une réunion non programmée.

Hier soir, la Fed a sans surprise laissé ses taux inchangés dans une fourchette de 4,25% à 4,50%, Jerome Powell jugeant que l'incertitude était inhabituellement élevée aux États-Unis. La Fed a, en outre, communiqué ses nouvelles prévisions pour l'économie du pays cette année. Elle anticipe désormais une croissance du PIB de 1,7% contre 2,1% auparavant et un indice PCE core à 2,8% contre 2,5%.

Le président de la Fed a jugé que l'impact inflationniste des droits de douanes était " transitoire ". " Un terme qui n'avait pas vraiment porté chance à la Fed en 2021 ", rappelle Oddo BHF.

" Pour l'instant, le marché actions ne le perçoit pas ainsi, mais si la Fed continue d'exercer une pression sur l'économie, les bénéfices pourraient se retrouver entre le marteau (l'incertitude commerciale et le programme DOGE défavorable à la croissance) et l'enclume (des taux Fed élevés par rapport à une croissance en déclin) ", prévient Lombard Odier Investment Managers.

Par ailleurs, l'Union européenne a choisi de repousser à la mi-avril l'application d'une première série de mesures de rétorsion contre les droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium. Bruxelles souhaite disposer de plus de temps pour peaufiner la liste des produits concernés et poursuivre les négociations avec Washington.

Du côté des valeurs, Sodexo a été lourdement sanctionné après avoir lancé un avertissement. En revanche, le plan de rachat d'actions d'Eurofins et les résultats d'Aubay ont été appréciés.