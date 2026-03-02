Le rôle de Joichi Ito au sein du gouvernement japonais est incertain, alors qu'Epstein fait l'objet d'un nouvel examen minutieux

Le Japon n'a pas encore décidé de reconduire l'homme d'affaires Joichi Ito dans un projet d'entreprenariat, a déclaré lundi le responsable de ce projet, après qu'un journal a rapporté qu'Ito serait écarté en raison de ses liens avec l'ancien délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

Ce rapport a été publié après la publication de millions de nouveaux documents sur Epstein par le ministère américain de la justice, ce qui a relancé l'examen des liens d'Ito avec Epstein et de ses rôles actuels au sein du gouvernement japonais et dans les milieux universitaires.

Aucune décision n'a été prise concernant les membres du comité pour le prochain mandat, a déclaré à Reuters un fonctionnaire du gouvernement chargé de superviser le programme de 64 milliards de yens (d'une valeur de 407 millions de dollars).

La nomination actuelle d'Ito ne pose pas de problème, a déclaré le fonctionnaire, qui a parlé sous le couvert de l'anonymat.

"Il n'a jamais été condamné pour un acte criminel", a déclaré le fonctionnaire, ajoutant que "son expertise est vitale pour notre initiative".

Ce commentaire fait suite à un article du journal Sankei, citant une source non identifiée, selon lequel Ito ne serait pas reconduit dans ses fonctions à l'issue de son mandat qui s'est achevé ce mois-ci.

Ito n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

Ito, qui a nié tout acte répréhensible lié à Epstein, a démissionné en 2019 de son poste de directeur du Media Lab du Massachusetts Institute of Technology à la suite d'un scandale de financement lié à Epstein.

La semaine dernière, le New York Times a déclaré que l'implication d'Ito dans le programme japonais a conduit certaines universités américaines et japonaises à prendre leurs distances, avant même que plus de 4 000 courriels dans la dernière publication ne montrent ses liens étroits avec Epstein.

Le programme, connu sous le nom de "Global Startup Campus Initiative", vise à créer un pôle d'innovation technologique à Tokyo en partenariat avec les meilleures universités. Il a engagé Ito depuis 2024 en tant que conseiller exécutif, puis en tant que membre du comité de pilotage.

Dans un communiqué publié samedi, l'Institut de technologie de Chiba, dont Ito est le président depuis 2023, a déclaré qu'il "réaffirmait qu'il n'avait pas connaissance d'activités illégales ou inappropriées".

L'université privée située près de Tokyo a ajouté que sa "confiance dans le président Ito reste inébranlable".

M. Ito a également fait partie d'un autre groupe d'experts de l'Agence japonaise du numérique.

Interrogé pour savoir si l'agence allait enquêter sur lui à propos des dossiers Epstein, le ministre du numérique, Hisashi Matsumoto, a refusé de commenter, déclarant lors d'une conférence de presse vendredi qu'il ne pouvait pas agir sur la base d'informations incertaines.

La société japonaise de fintech cofondée par Ito dans les années 1990, Digital Garage Inc 4819.T , a déclaré vendredi qu'il se retirerait en tant que directeur général d'ici la fin du mois de mars et en tant que membre du conseil d'administration lors de l'assemblée des actionnaires de juin, mais n'a pas donné de raison.

(1$=156,2900 yens)