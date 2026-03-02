 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le rôle de Joichi Ito au sein du gouvernement japonais est incertain, alors qu'Epstein fait l'objet d'un nouvel examen minutieux
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 09:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture avec citation d'un fonctionnaire, d'un ministre, détails, paragraphes 1,3-6,13,14)

Le Japon n'a pas encore décidé de reconduire l'homme d'affaires Joichi Ito dans un projet d'entreprenariat, a déclaré lundi le responsable de ce projet, après qu'un journal a rapporté qu'Ito serait écarté en raison de ses liens avec l'ancien délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

Ce rapport a été publié après la publication de millions de nouveaux documents sur Epstein par le ministère américain de la justice, ce qui a relancé l'examen des liens d'Ito avec Epstein et de ses rôles actuels au sein du gouvernement japonais et dans les milieux universitaires.

Aucune décision n'a été prise concernant les membres du comité pour le prochain mandat, a déclaré à Reuters un fonctionnaire du gouvernement chargé de superviser le programme de 64 milliards de yens (d'une valeur de 407 millions de dollars).

La nomination actuelle d'Ito ne pose pas de problème, a déclaré le fonctionnaire, qui a parlé sous le couvert de l'anonymat.

"Il n'a jamais été condamné pour un acte criminel", a déclaré le fonctionnaire, ajoutant que "son expertise est vitale pour notre initiative".

Ce commentaire fait suite à un article du journal Sankei, citant une source non identifiée, selon lequel Ito ne serait pas reconduit dans ses fonctions à l'issue de son mandat qui s'est achevé ce mois-ci.

Ito n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

Ito, qui a nié tout acte répréhensible lié à Epstein, a démissionné en 2019 de son poste de directeur du Media Lab du Massachusetts Institute of Technology à la suite d'un scandale de financement lié à Epstein.

La semaine dernière, le New York Times a déclaré que l'implication d'Ito dans le programme japonais a conduit certaines universités américaines et japonaises à prendre leurs distances, avant même que plus de 4 000 courriels dans la dernière publication ne montrent ses liens étroits avec Epstein.

Le programme, connu sous le nom de "Global Startup Campus Initiative", vise à créer un pôle d'innovation technologique à Tokyo en partenariat avec les meilleures universités. Il a engagé Ito depuis 2024 en tant que conseiller exécutif, puis en tant que membre du comité de pilotage.

Dans un communiqué publié samedi, l'Institut de technologie de Chiba, dont Ito est le président depuis 2023, a déclaré qu'il "réaffirmait qu'il n'avait pas connaissance d'activités illégales ou inappropriées".

L'université privée située près de Tokyo a ajouté que sa "confiance dans le président Ito reste inébranlable".

M. Ito a également fait partie d'un autre groupe d'experts de l'Agence japonaise du numérique.

Interrogé pour savoir si l'agence allait enquêter sur lui à propos des dossiers Epstein, le ministre du numérique, Hisashi Matsumoto, a refusé de commenter, déclarant lors d'une conférence de presse vendredi qu'il ne pouvait pas agir sur la base d'informations incertaines.

La société japonaise de fintech cofondée par Ito dans les années 1990, Digital Garage Inc 4819.T , a déclaré vendredi qu'il se retirerait en tant que directeur général d'ici la fin du mois de mars et en tant que membre du conseil d'administration lors de l'assemblée des actionnaires de juin, mais n'a pas donné de raison.

(1$=156,2900 yens)

Affaire Epstein
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Moyen-Orient: recul des Bourses européennes à l'ouverture
    information fournie par AFP 02.03.2026 09:25 

    Les marchés boursiers européens reculaient fortement lundi à l'ouverture de la séance, dans la foulée de l'opération militaire américano-israélienne contre l'Iran et des représailles de Téhéran sur plusieurs pays du Moyen-Orient, sur fond de bond du prix des hydrocarbures. ... Lire la suite

  • Un homme passe devant le logo Toyota lors d'un événement de lancement à Mumbai
    Toyota: Elliott approuve l'offre relevée à $30 mds pour Toyota Industries
    information fournie par Reuters 02.03.2026 09:09 

    Le fonds activiste ‌Elliott Investment Management a accepté de céder sa participation dans ​le fabricant de chariots élévateurs Toyota Industries après que Toyota a relevé son offre de rachat à 20.600 yens (112,03 euros), évaluant ​l'offre à 30 milliards de dollars ... Lire la suite

  • DBV (Crédit: / DBV Technologies)
    DBV Technologies dévoile des données positives pour son patch Viaskin Peanut chez l'enfant
    information fournie par Zonebourse 02.03.2026 09:06 

    A l'occasion d'une présentation orale lors du Congrès annuel 2026 de l'American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology (AAAAI), DBV Technologies a présenté des données positives supplémentaires issues de l'étude de phase 3 Vitesse, le plus vaste essai à ce ... Lire la suite

  • Un navire dans le détroit d'Ormuz, au large de Fujairah, aux Émirats arabes unis, le 25 février 2025. ( AFP / GIUSEPPE CACACE )
    Guerre en Iran : une menace pour le pétrole et pour le commerce mondial
    information fournie par Boursorama avec Media Services 02.03.2026 09:05 

    "Il n'existe pas d'alternative viable" à la navigation dans le Golfe, dans lequel le trafic a été bloqué par Téhéran. L'offensive américano-israélienne contre l'Iran et les lourdes représailles menées par Téhéran ont d'ores-et-déjà un impact à l'échelle planétaire, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank