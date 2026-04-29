Le roi Charles rencontre des dirigeants du secteur technologique américain et aborde les défis auxquels sont confrontées les start-ups

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Shepardson

Le roi Charles d'Angleterre a rencontré mardi des dirigeants du secteur technologique américain dans le cadre de sa visite d'État de quatre jours , pour discuter des défis auxquels sont confrontées les start-ups en phase de démarrage, alors que le Royaume-Uni se présente comme une destination de choix pour les entreprises technologiques.

Parmi les dirigeants rencontrés par Charles figuraient Jeff Bezos, fondateur d'Amazon AMZN.O , Tim Cook, directeur général d'Apple AAPL.O , Jensen Huang, directeur général de Nvidia

NVDA.O , Lisa Su, directrice générale d'Advanced Micro Devices

AMD.O , Marc Benioff, directeur général de Salesforce CRM.N , et Ruth Porat, présidente d'Alphabet GOOGL.O .

Charles a souligné les problèmes auxquels sont confrontées les entreprises issues de la recherche universitaire et la difficulté pour ces start-ups d’obtenir des financements. “Ce sont les personnes qui, selon moi, ont toujours le plus de mal à démarrer”, a-t-il déclaré aux directeurs généraux. “Elles se retrouvent dans cette terrible vallée de la mort.”

Huang a évoqué de vastes domaines d’opportunités, tels que l’IA et la robotique quantique: “Nous avons simplement besoin d’un écosystème de capital-risque dynamique et d’une culture de start-up”, a-t-il déclaré au roi, en référence au capital-risque.

Charles a répondu: “Vous êtes tous des concurrents redoutables”, sous les rires.

Huang a rétorqué en plaisantant: “Personne n’a à mourir.” Le roi Charles a répondu: “Vraiment?”, provoquant de nouveaux rires.

Bezos a raconté avoir lancé Amazon en 1995 et avoir eu du mal à lever 1 million de dollars auprès d’investisseurs, 50.000 dollars à la fois, précisant que 40 d’entre eux avaient refusé.

Le roi a répondu: “Et ces 40 personnes s’en mordent les doigts”, provoquant un grand éclat de rire.

Charles a comparé les personnes qui ont refusé d’investir dans Amazon aux célèbres livres Harry Potter et au nombre d’éditeurs qui avaient rejeté le projet.

Cette rencontre fait suite à une annonce faite en septembre, lors de la visite du président Donald Trump au Royaume-Uni, selon laquelle des entreprises telles que Microsoft, Nvidia, Google et OpenAI s'étaient engagées à investir 31 milliards de livres sterling (42 milliards de dollars) au Royaume-Uni au cours des prochaines années, dans les domaines de l'IA, de l'informatique quantique et de l'énergie nucléaire civile.