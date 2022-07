Le risque de récession inquiète les investisseurs

L'effondrement d'une partie du glacier de la Marmolada, des Alpes italiennes, illustre les conséquences du réchauffement climatique, qui rend indispensable la transition énergétique, autre source d'inflation dans l'économie. (© Tiziana Fabi AFP)

L'inflation élevée et la hausse des taux, nourries par la guerre en Ukraine et l'essoufflement chinois, font redouter une spirale négative. Les anticipations baissières s'autoalimentent, comme la hausse des prix.

Plus de quatre mois après l'invasion russe en Ukraine, les Bourses mondiales sont à nouveau secouées par de fortes turbulences. Au premier semestre, le CAC 40 a cédé 17,2%, après un gain de 28,9% en 2021.

À Wall Street, le S&P 500 cédait 20,4% sur la même période, après sa hausse de 26,9% l'an dernier, et le Nasdaq composite perdait 30,1% (voir le graphique), après sa progression de 21,4% en 2021.

Séisme inflationniste

Le 5 juillet, une nouvelle séance baissière a refait chuter l'indice parisien de 2,68%, le plaçant à son plus bas niveau de l'année, avant qu'il ne rebondisse le lendemain. Sources d'inquiétudes et de ruptures des chaînes d'approvisionnement, la guerre en Europe et la fermeture partielle de l'économie chinoise, du fait de la reprise locale de l'épidémie, ont dopé l'inflation et la remontée des taux d'intérêt, renforçant la pression baissière sur les marchés d'actions et alimentant le scenario d'une récession issue d'une possible situation de stagflation.

Après 5,7% en 2021, la croissance du PIB mondial a fortement ralenti. Elle est prévue autour de 3% pour 2022. «Le risque de récession dans les prochains trimestres est élevé aux États-Unis», analyse Xavier Chapard, de La Banque Postale AM. «L'Europe pourrait bien se retrouver en récession dès le troisième trimestre», estime Chris Williamson, chef économiste de S&P GMI.

Outre-Atlantique, l'inflation a