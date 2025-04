Le risque de récession augmente aux Etats-Unis

(AOF) - " Le choc provoqué par les droits de douane dit "réciproques" pourrait amputer la croissance américaine entre 1 et 1,5 point et faire monter l'inflation de base entre 1 et 2 points, selon les estimations des spécialistes. L'économie américaine flirte donc avec la récession cette année et l'inflation s'accélère à nouveau ", fait remarquer Kevin Thozet, membre du comité d'investissement de Carmignac.

Avant de prévenir : " Et cela avant la prochaine vague de droits de douane sectoriels, que M. Trump a de nouveau mentionnée, sur les puces, les produits pharmaceutiques, le cuivre, le bois et les services de transport maritime ".

Selon La Financière de l'Echiquier, la répercussion dans les prix à la consommation de la hausse des tarifs va nécessairement impacter lourdement la demande, compte tenu de la fragilité du consommateur américain moyen et de son aversion à la hausse des prix après la phase d'inflation des dernières années. La société de gestion prévient que le risque de récession aux Etats-Unis devient maintenant très important.

" Ce choc tarifaire est sans précédent au niveau mondial et la dynamique en jeu est extrêmement complexe ", prévient UBS. Pour la banque suisse, les dimensions les plus importantes sont le degré de rétorsion du reste du monde et le degré d'ajustement des taux de change.

Jefferies considère les taux proposés comme un plafond et juge qu'ils peuvent diminuer à mesure que les pays négocient des accords bilatéraux. Pour le stratège, l'annonce montre la cohérence de l'orientation de Trump en faveur d'un rôle accru de l'Etat et de ses efforts persistants pour relancer le secteur manufacturier américain.