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Le risque de crédit de SoftBank atteint son plus haut niveau depuis quatre ans ; l'action s'effondre alors que les craintes liées à l'IA secouent les marchés
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 08:34

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon les données de Markit, le spread des CDS à 5 ans de SoftBank progresse de 17,4 points de base pour atteindre 462 pb

* L'action SoftBank a chuté de 10,8 % vendredi

* OpenAI a reporté son introduction en bourse à 2027, repoussant ainsi les perspectives de rendement

(Mise à jour avec le cours de clôture de l'action au paragraphe 9 et dans la liste à puces)

par Anton Bridge

Les actions de SoftBank Group 9984.T ont chuté de 11 % vendredi et le coût de l’assurance de sa dette contre le défaut de paiement a atteint son plus haut niveau depuis quatre ans, alors que les inquiétudes concernant la rentabilité de l’IA ont secoué les marchés financiers mondiaux.

Le spread des swaps de défaut de crédit à 5 ans de SoftBank

SFTB5YJPAC=MG a atteint vendredi 466 points de base, son plus haut niveau depuis octobre 2022, et s’établissait à 457,50 points de base à 06h53 GMT, selon les données de Markit. Ce niveau indique une probabilité de défaut de 30,6 %, selon ces données.

SoftBank est considérée comme un indicateur clé des perspectives d’investissement dans l’IA en raison de son investissement de 64,6 milliards de dollars dans OpenAI, développeur de modèles de pointe, de sa participation de 90 % dans le concepteur de puces Arm O9Ty.F et du financement du développement de centres de données par l’intermédiaire de sa filiale SB Energy.

Les investisseurs ont redoublé de vigilance vis-à-vis des finances de SoftBank cette année, car la société s’est davantage endettée à des taux record pour financer sa participation dans OpenAI, tandis que les perspectives de retour sur investissement ont été repoussées par le report de l’introduction en bourse d’OpenAI à 2027.

Les victoires écrasantes du Parti démocrate lors des élections de mi-mandat de cette semaine aux États-Unis ont fait craindre un ralentissement du rythme de développement des infrastructures d’IA, ce qui s’ajoute à la hausse des spreads de crédit des entreprises qui se sont endettées pour mener ce déploiement.

En septembre, SB Energy a déposé une demande d’introduction en bourse avec une valorisation potentielle de 50 milliards de dollars, mais selon les médias, cette introduction aurait été reportée à décembre, voire plus tard.

Le dossier d’introduction en bourse a révélé que l’entreprise prévoyait un chiffre d’affaires d’environ 439 milliards de dollars sur la base de ses contrats avec les utilisateurs finaux, mais qu’elle ne disposait actuellement d’aucun centre de données opérationnel et dépendait fortement d’OpenAI.

"On observe une détérioration constante de la solvabilité des entreprises d’infrastructures d’IA et, cette semaine, les marchés boursiers intègrent enfin dans leurs cours un ralentissement du développement des centres de données, mais je pense que nous avons atteint le creux de la vague à court terme", a déclaré Amir Anvarzadeh, stratège des marchés boursiers japonais chez Asymmetric Advisors à Singapour.

L’action SoftBank a clôturé en baisse de 10,8 % vendredi et a perdu près de la moitié de sa valeur depuis début septembre.

Les résultats des élections de mi-mandat ont mis en péril un tiers de la capacité des centres de données américains prévue pour 2027 et 2028, car les centres de données prévus se situent dans des États où les gouverneurs pourraient désormais ralentir leur développement, a déclaré Rolf Bulk, responsable des semi-conducteurs et des infrastructures chez Futurum Group.

Toutefois, ces élections n’auront pas d’impact sur la demande à court terme et la plupart des centres de données dont l’achèvement est prévu en 2027 ont déjà franchi les obstacles réglementaires et obtenu l’approvisionnement en électricité, en puces et en autres composants, a précisé M. Bulk.

L’avenir à plus long terme des promoteurs de centres de données et de leurs bailleurs de fonds est moins certain, alors que l’opposition politique s’intensifie et que les investisseurs en actions et en dette se concentrent davantage sur la génération de rendements.

"Je pense qu’après le rebond des actions suite aux baisses de cette semaine, nous verrons se confirmer le ralentissement prévu pour l’année prochaine et la réalité s’imposera, les cours des actions étant susceptibles de retester ces plus bas", a déclaré M. Anvarzadeh, d’Asymmetric.

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