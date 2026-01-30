Le Rezurock de Sanofi recommandé par le CHMP pour approbation dans l'UE

Sanofi SA SASY.PA :

* LE CHMP RECOMMANDE L'APPROBATION DU REZUROCK DE SANOFI DANS L'UE POUR LE TRAITEMENT DE LA MALADIE CHRONIQUE DU GREFFON CONTRE L'HÔTE

* LA DÉCISION FINALE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE EST ATTENDUE DANS LES PROCHAINES SEMAINES

Texte original nGNE7JXd Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)