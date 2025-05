Le revenu réel des ménages en hausse de 1,8% en 2024 dans l’OCDE

Le Canada et la France ont vu la croissance du revenu réel des ménages par tête s'interrompre (de 1,4% et 0,9 %, respectivement, au trimestre précédent, à 0% au quatrième trimestre 2024).

L'Allemagne a enregistré des baisses du revenu réel des ménages par tête et du PIB réel par tête (respectivement de 0,5% et de 0,2%).

L'Italie a observé une baisse (-0,6%), en partie due à une diminution des revenus nets de la propriété et à une augmentation des cotisations sociales, tandis que le PIB a légèrement augmenté (0,1%).

Les États-Unis ont connu une croissance plus faible du revenu réel des ménages par tête (0,3%), également principalement soutenue par la rémunération des salariés, tandis que le PIB réel par tête a augmenté de 0,5%.

Le Royaume-Uni a enregistré une hausse (1,5%), principalement due à la rémunération des salariés et aux prestations sociales, tandis que le PIB réel par tête a légèrement diminué (-0,1%).

Malgré une augmentation globale au quatrième trimestre 2024, la situation est contrastée dans les pays de l'OCDE. Sur les 19 pays pour lesquels des données sont disponibles, 9 ont enregistré une hausse, 7 ont enregistré une baisse, et 3 n'ont connu aucun changement.

