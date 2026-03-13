Le revendeur de voitures d'occasion Carvana annonce un premier fractionnement d'actions

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Le distributeur de voitures d'occasion Carvana CVNA.N a déclaré vendredi qu'il diviserait chacune de ses actions en cinq dans le cadre de son premier fractionnement d'actions, ce qui a fait grimper ses actions de 2,8 %.

Le distributeur en ligne basé à Tempe, en Arizona, connu pour ses distributeurs automatiques de véhicules emblématiques, a déclaré qu'il souhaitait que les actions restent accessibles à tous les membres de l'équipe.

Les entreprises procèdent généralement à des divisions d'actions pour faire baisser le prix de leurs actions et les rendre plus accessibles à un plus grand nombre d'investisseurs, en particulier aux particuliers, ce qui peut contribuer à accroître la liquidité et à élargir la base d'actionnaires.

La transaction devrait commencer sur une base ajustée au fractionnement à l'ouverture du marché le 7 mai.

Cette évolution intervient quelques semaines après que Carvana a manqué les estimations des analystes concernant son bénéfice trimestriel , pénalisé par la hausse des coûts de remise en état et de dépréciation des véhicules résultant des effets de retombée de l'inflation et des tarifs douaniers.

Toutefois, l'entreprise devrait bénéficier de l'évolution de la demande en faveur des véhicules d'occasion, car les acheteurs soumis à la pression de l'inflation reportent leurs achats de véhicules neufs.

Si l'on tient compte des gains de la séance, les actions de Carvana ont chuté de 29 % cette année.

Ses actions ont plus que doublé en 2025 et la société est entrée dans l'indice de référence S&P 500.