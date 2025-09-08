Le revendeur de billets StubHub cherche à lever jusqu'à 851 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme de billetterie StubHub vise à lever jusqu'à 851 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, comme l'a montré un dossier réglementaire de la startup lundi.