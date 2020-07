Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le retrait des Etats-Unis de l'OMS sera effectif en juillet 2021-ONU Reuters • 07/07/2020 à 22:41









WASHINGTON, 7 juillet (Reuters) - Les Etats-Unis quitteront l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 6 juillet 2021, a annoncé mardi l'Organisation des nations unies (ONU) après avoir reçu la notification officielle de la décision de Donald Trump il y a plus d'un mois. Le président américain a annoncé le 29 mai dernier qu'il mettait fin aux relations des Etats-Unis avec l'OMS à la suite de la crise du coronavirus, estimant que l'institution était devenue une marionnette de la Chine. (Michelle Nichols, Blandine Hénault pour la version française)

