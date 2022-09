Le retour en force des fonds obligataires à échéance

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les lancements de fonds « à échéance » se démultiplient depuis quelques mois. Si ce type de stratégie n'est pas nouveau, l'environnement de marché incite les sociétés de gestion à profiter de cette fenêtre de tir pour proposer des fonds obligataires datés.

Un contexte propice aux obligations d'entreprise

Le couple rendement/risque semble actuellement favorable à cette classe d'actifs. « A l'exception d'un très court passage lors de la crise de 2020, les rendements offerts n'ont pas été aussi élevés depuis 2012 », rappelle Olivier Chamard, Directeur des relations partenaires chez Sycomore AM. Or, le timing est particulièrement important sur les produits à échéance. « Tôt ou tard, on assistera à un rebond des marchés, un resserrement des spreads de crédit et un tassement des rendements », poursuit-il. C'est donc l'occasion de s'intéresser à nouveau aux obligations d'entreprises selon la société de gestion, qui vient de lancer son premier fonds à échéance : Sycoyield 2026. Partageant l'idée d'un timing idéal, Meeschaert Asset Management vient de lancer MAM Target 2027 « au moment où les points d'entrées étaient les plus intéressants en termes de rendement afin de faire bénéficier à nos clients de cette fenêtre d'opportunité dans un environnement économique incertain, avec une inflation de long terme que nous estimons proche de 3% », explique le Directeur de la Gestion Obligataire Aurélien Buffault.

En effet, les marchés européens ont été particulièrement chahutés ces derniers mois pour les raisons que l'on connaît (conflit armé à l'est de l'Europe, résurgence de l'inflation, chaînes d'approvisionnement grippées, risque de récession) ; le tout dans un contexte où la BCE a parfois donné l'impression d'avoir perdu sa boussole monétaire. « Ces sources de volatilité tant externes qu'internes ont fortement pesé sur les valorisations des actifs risqués et en particulier sur les dettes d'entreprises. Or, les entreprises européennes sont mieux armées que par le passé pour affronter ces difficultés : elles ont profité du bas niveau des taux d'intérêts de ces dernières années pour se refinancer, ont rallongé la maturité moyenne de leur dette, elles ont une approche prudente concernant la gestion des liquidités et n'hésitent pas à conserver un matelas de sécurité important au bilan, enfin elles ont profité de la reprise pour abaisser leur levier financier », estime Ronan Blanc, gérant de Pluvalca Credit Opportunities 2028, le premier fonds de portage de la société Financière Arbevel qui vient également d'être lancé récemment.

Pour le gérant, les primes de crédit, mesurées par les « spreads », actuellement demandées par le marché semblent donc excessives au regard de ce diagnostic. « Elles sont revenues au niveau de 2020, une époque où l'économie était à l'arrêt alors qu'aujourd'hui, ces mêmes émetteurs affichent des résultats très bons. Il n'est aujourd'hui pas nécessaire de descendre trop bas en qualité de signature pour trouver des rendements attractifs », précise-t-il. Une opportunité qui n'a pas échappé à Rothschild & Co Asset Management qui a annoncé il y a quelques jours le lancement de R-co Target 2028 IG. « Il nous semblait cohérent de proposer à nos clients un fonds à maturité positionné sur l'Investment Grade, une expertise historique de notre gestion crédit. La fenêtre actuelle d'investissement nous semble également propice, avec des rendements des titres les mieux notés atteignant des niveaux qui n'ont pas été vus depuis plus d'une décennie », souligne Emmanuel Petit, responsable de la gestion obligataire. Cette offre vient compléter la gamme de la maison, notamment R-co Thematic Target 2026 HY, leur fonds High Yield à maturité 2026.

Les atouts d'un fonds de portage dans cet environnement

En plus d'être favorable à la classe d'actifs sous-jacente, l'environnement apporte des arguments en faveur des stratégies « buy and hold » consistant à acheter et conserver les obligations jusqu'à leur maturité. « Alors que le contexte de marché reste incertain, opter pour une stratégie de portage peut être une option adaptée, alliant diversification, au travers de titres sélectionnés de manière rigoureuse, et visibilité, avec une indication de rendement connue à l'avance et une date d'échéance claire », indique ainsi Pierre Verlé, Responsable de l'équipe Crédit chez Carmignac Gestion dont le deuxième fonds à échéance a été lancé juste avant l'été.

« Un fonds à échéance, offrant une visibilité sur le rendement cible pour un horizon d'investissement déterminé nous semble une solution pertinente face à l'incertitude ambiante actuelle. D'autant plus que cette stratégie, si conservée jusqu'à échéance, a une sensibilité limitée à toute hausse des taux d'intérêt », renchérit Alain Krief, responsable des Gestions Taux et Crédit chez Edmond de Rothschild Asset Management et Gérant d'EdRS Millesima World 2028.

Et c'est bien là l'enjeu majeur pour les professionnels du secteur. Convaincre les investisseurs à prendre du risque malgré des bourses fortement chahutées et un environnement anxiogène, aussi bien économiquement que géopolitiquement. Avec un rendement estimé et communiqué, le fonds de portage est donc une solution de rendement relativement simple à appréhender pour un client privé, et facile à expliquer pour son conseiller dans la mesure où il offre une certaine visibilité quant au rendement à attendre (sous réserve de défaut bien sûr). « Avec un profil de risque modéré, ce type de solution s'adresse à une large typologie de clients et permet aussi de répondre à des problématiques de placement de trésorerie d'entreprise long terme ou de holding patrimoniales », insiste Ronan Blanc de Financière Arbevel.