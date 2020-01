Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le retour d'une djihadiste présumée provoque une crise gouvernementale à Oslo Reuters • 20/01/2020 à 15:30









OSLO, 20 janvier (Reuters) - La ministre norvégienne des Finances, Siv Jensen, a démissionné lundi et sa formation politique, le Parti du progrès, a annoncé qu'elle cesserait de soutenir le gouvernement conservateur conduit par Erna Solberg, dénonçant le soutien au retour d'une femme soupçonnée d'avoir rejoint le groupe Etat islamique. Cette défection, et celle des six autres ministres du PP, parti de droite populiste, coûtera leur majorité aux conservateurs, mais la Première ministre a prévenu qu'elle avait l'intention de rester au pouvoir avec un gouvernement minoritaire au Parlement. Lors d'une conférence de presse, Siv Jensen a déploré qu'elle ait dû consentir "un trop grand nombre de compromis" tout en disant vouloir maintenir le dialogue avec Erna Solberg. Son départ a été provoqué par la décision, la semaine dernière, d'aider au retour en Norvège une femme partie rejoindre l'EI en 2013. Arrêtée avec ses deux enfants, elle a demandé à être rapatriée de Syrie afin que l'un d'eux puisse être soigné. Si le Parti du progrès n'a aucune objection au retour des enfants, il refuse que le gouvernement apporte un quelconque soutien au retour des adultes. Cette controverse fait écho aux débats qui ont cours dans plusieurs autres pays européens où la question du retour des djihadistes pose également question. La Norvégienne à l'origine de la crise gouvernementale dément avoir rejoint les rangs de l'EI et se dit prête à coopérer avec la police. (Terje Solsvik et Victoria Klesty, version française Nicolas Delame)

