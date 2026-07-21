Le résultat opérationnel trimestriel de GM progresse de 30 % grâce à la vigueur des ventes de camions et de SUV

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions, du cours de l'action et du graphique, aux paragraphes 4 et 7) par Kalea Hall

General Motors GM.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices pour l'année après avoir enregistré une hausse de 30 % de son résultat opérationnel au deuxième trimestre, grâce aux ventes rentables de SUV et de pick-up.

Le constructeur automobile de Détroit a déclaré avoir largement dépassé les estimations de bénéfices des analystes malgré un contexte économique instable, les consommateurs ayant dû faire face à la hausse des prix de l'essence, à une inflation persistante et à un ralentissement de la croissance de l'emploi au cours du trimestre.

Les bons résultats enregistrés sur son marché domestique, l’Amérique du Nord, qui est également son plus grand marché, ont été portés par une politique de prix solide.

L'action GM a reculé d'environ 1 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Le résultat trimestriel de la société avant intérêts et impôts s’est élevé à 3,9 milliards de dollars, contre environ 3 milliards de dollars un an plus tôt. Sur une base ajustée, elle a enregistré un bénéfice par action de 3,57 dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 3,20 dollars, selon les données de LSEG.

GM a relevé ses prévisions de bénéfices pour 2026 de 500 millions de dollars, les portant dans une fourchette comprise entre 14 et 16 milliards de dollars. Au premier trimestre, GM avait déjà revu ses prévisions à la hausse de 500 millions de dollars, montant qu’elle prévoit de récupérer grâce aux remboursements liés à une décision de la Cour suprême des États-Unis qui a invalidé certains des droits de douane instaurés par l’administration Trump.

Le constructeur automobile a bénéficié d’une hausse des ventes de voitures à essence et d’une forte baisse des ventes de véhicules électriques, qui ont toujours été déficitaires. L’année dernière, l’administration Trump a assoupli la réglementation sur le rendement énergétique et les émissions des véhicules, permettant ainsi aux constructeurs de vendre davantage de voitures à moteur à combustion.

Malgré un trimestre meilleur que prévu, le plus grand constructeur automobile américain en termes de ventes a déclaré que ses résultats continueraient d’être pénalisés par les pressions douanières et la hausse des coûts d’approvisionnement.

GM a maintenu ses prévisions antérieures, estimant que les droits de douane auraient un impact négatif de 2,5 à 3,5 milliards de dollars sur son résultat net. Le groupe a indiqué que l’inflation des matières premières, des puces électroniques et des coûts logistiques devrait réduire ses bénéfices de 1,5 à 2 milliards de dollars cette année.

La délocalisation de l’activité industrielle depuis l’étranger vers les États-Unis, associée à une hausse des dépenses liées aux logiciels, a entraîné des coûts supplémentaires compris entre 1 milliard et 1,5 milliard de dollars, a-t-il précisé.

Dans une lettre adressée aux actionnaires, la directrice générale Mary Barra a déclaré que l’entreprise prévoyait de rapatrier davantage d’activités de production aux États-Unis afin de réduire son exposition aux droits de douane.

Le résultat net trimestriel a chuté de 31 % par rapport à l’année précédente, s’établissant à 1,3 milliard de dollars, principalement en raison de coûts liés à la restructuration des activités des usines de véhicules électriques, s’élevant à environ 2,3 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires, à 48 milliards de dollars, a progressé de 2 %.

En Amérique du Nord, la marge bénéficiaire s’est améliorée, passant de 6,1 % l’année précédente à 8,6 %, malgré une baisse de 4 % du chiffre d’affaires trimestriel.

En Chine, où GM mène actuellement une restructuration, le groupe a enregistré un résultat des participations de 83 millions de dollars, contre 71 millions l’année précédente. Ses activités internationales, hors Chine, ont affiché un résultat opérationnel en recul de 7 %, à 190 millions de dollars.