Le résultat opérationnel de Michelin en chute de 78% au S1 avec le coronavirus

(Actualisé avec interview Yves Chapot, précisions) par Gilles Guillaume PARIS, 27 juillet (Reuters) - Michelin MICP.PA a fait état lundi d'une chute de 78,4% de son résultat opérationnel au premier semestre, conséquence du coup d'arrêt du marché automobile provoqué par l'épidémie de coronavirus. Le fabricant de pneumatiques a dégagé sur les six premiers mois de l'année un résultat opérationnel des activités de 310 millions d'euros seulement, contre 1.438 millions un an plus tôt. Craignant qu'une crise économique succède au second semestre à la crise sanitaire du premier, Michelin s'est engagé prudemment à délivrer sur l'ensemble de 2020 un résultat opérationnel supérieur à 1,2 milliard d'euros, très loin des 3 milliards de l'année précédente. "Ce qui caractérise l'environnement dans lequel nous sommes, c'est le caractère très imprévisible des marchés", a expliqué dans une interview à Reuters Yves Chapot, directeur financier du groupe clermontois. "Nous avons donc travaillé sur la base d'hypothèses que nous avons voulues assez larges sur le deuxième semestre, vu notre faible capacité à prévoir au-delà de deux ou trois mois." Cet objectif, comme celui d'un cash flow libre structurel supérieur à 500 millions d'euros, s'entend "hors nouvel effet systémique lié au COVID-19". L'effet volume négatif massif enregistré sur le semestre a été atténué par un effet matières premières positif de 44 millions d'euros, qui devrait être encore plus fort au second semestre, et par la performance des activités de spécialité du groupe clermontois. "Ce point conforte la direction qui a été prise ces deux dernières années d'investir dans les matériaux appliqués à d'autres métiers que ceux de la mobilité, ainsi que dans la gestion de flottes, car les services ont davantage d'inertie et sont plus résilients que les ventes de produits", a ajouté Yves Chapot. Malgré l'avenir incertain, Michelin a tenu à reprogrammer pour les premiers jours de juin 2021 son sommet "Movin'On". Il se tiendra si tout va bien à Montréal, comme il était prévu en 2020 jusqu'à ce que le coronavirus transforme l'évènement en une série de rendez-vous digitaux. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées MICHELIN N Euronext Paris +0.97%