Le résultat net de BlackRock recule légèrement au premier trimestre 2025

BlackRock a publié ses résultats ce 11 avril pour le premier trimestre 2025. A fin mars, le résultat net non ajusté du gérant américain recule de 4% sur un an à 1,5 milliard de dollars pour un résultat opérationnel en progression de seulement 0,3%.

Les revenus de BlackRock s’affichent toutefois en hausse de 12% sur un an à 5,3 milliards de dollars. La firme dirigée par Larry Fink indique que cette progression « reflète l’impact positif des marchés, la croissance organique des commissions de base et les commissions liées à l’intégration de Global Infrastructure Partners (GIP), ainsi que l’augmentation des revenus des services technologiques et de leur abonnement». Ces effets positifs ont été «en partie» annulés par la baisse des commissions de performance.

« L’incertitude et l’anxiété quant à l’avenir des marchés et de l'économie dominent les conversations des clients. Nous avons déjà connu des périodes de ce type lors de changements structurels importants dans les politiques et les marchés, comme la crise financière, le Covid et la flambée de l’inflation en 2022. Nous sommes toujours restés en contact avec nos clients, et certains des plus grands bonds de croissance de BlackRock ont suivi », a commenté Larry Fink en réponse aux remous de marché enregistrés depuis les annonces de l’administration Trump sur les droits de douane.

Côté encours gérés, BlackRock délivre une hausse de 11% sur un an pour atteindre à 11.584 milliards de dollars d’actifs à fin mars. Il s’agit d’un nouveau record d’encours pour la firme américaine, après que la plus grande société de gestion du monde a collecté en net auprès de ses clients environ 84 milliards de dollars sur le trimestre.

