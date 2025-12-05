Le résultat net annuel de Derichebourg dopé par la contribution d'Elior
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 07:25
Le groupe de recyclage et de services aux collectivités a toutefois vu son résultat opérationnel courant reculer de 8,5% à 158,9 MEUR, pour un chiffre d'affaires en diminution de 7,5% à 3,34 MdsEUR, avec des baisses de volumes de métaux.
Son EBITDA courant s'est tassé de 3,2% à 319,5 MEUR, soit une marge en amélioration de 0,4 point à 9,6%, des baisses de coûts ayant permis d'atténuer l'impact de la baisse des volumes dans l'activité recyclage.
"Par rapport à l'estimation de 300 à 310 MEUR du 2 septembre, d'importantes livraisons de matières premières recyclées au cours du mois de septembre ont dégagé davantage de marge commerciale qu'anticipé", précise le groupe.
En termes de perspectives, Derichebourg escompte pour l'exercice 2025-26 un chiffre d'affaires au moins égal à celui réalisé en 2024-25, avec un EBITDA courant attendu dans une fourchette comprise entre 320 et 350 MEUR.
Valeurs associées
|6,325 EUR
|Euronext Paris
|+0,64%
