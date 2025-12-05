 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 491,87
-1,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le résultat net annuel de Derichebourg dopé par la contribution d'Elior
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 07:25

Derichebourg publie un résultat net en forte hausse de 63% à 122 millions d'euros au titre de son exercice 2024-25, "grâce à l'ampleur de la contribution d'Elior Group, qui est appelée à s'accroître significativement dans les exercices à venir".

Le groupe de recyclage et de services aux collectivités a toutefois vu son résultat opérationnel courant reculer de 8,5% à 158,9 MEUR, pour un chiffre d'affaires en diminution de 7,5% à 3,34 MdsEUR, avec des baisses de volumes de métaux.

Son EBITDA courant s'est tassé de 3,2% à 319,5 MEUR, soit une marge en amélioration de 0,4 point à 9,6%, des baisses de coûts ayant permis d'atténuer l'impact de la baisse des volumes dans l'activité recyclage.

"Par rapport à l'estimation de 300 à 310 MEUR du 2 septembre, d'importantes livraisons de matières premières recyclées au cours du mois de septembre ont dégagé davantage de marge commerciale qu'anticipé", précise le groupe.

En termes de perspectives, Derichebourg escompte pour l'exercice 2025-26 un chiffre d'affaires au moins égal à celui réalisé en 2024-25, avec un EBITDA courant attendu dans une fourchette comprise entre 320 et 350 MEUR.

Valeurs associées

DERICHEBOURG
6,325 EUR Euronext Paris +0,64%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Shein et l'Etat se confrontent au tribunal sur la suspension de la plateforme ( AFP / Julie SEBADELHA )
    Shein et l'Etat se confrontent au tribunal sur la suspension de la plateforme
    information fournie par AFP 05.12.2025 07:40 

    Shein et l'Etat ont rendez-vous au tribunal judiciaire de Paris vendredi: l'Etat y demande la suspension de la plateforme en raison des produits illicites qu'elle vendait. Shein trouve cette requête injustifiée et disproportionnée. Une suspension pour trois mois ... Lire la suite

  • STELLANTIS (Paris) : Le mouvement reste haussier
    STELLANTIS (Paris) : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 05.12.2025 07:09 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Le président français Emmanuel Macron (droite) et son homologue chinois Xi Jinping visitent le site du barrage de Dujiangyan, en Chine, le 5 décembre 2025 ( POOL / Sarah Meyssonnier )
    Pandas et ping-pong: Macron achève sa visite en Chine sur une note plus légère
    information fournie par AFP 05.12.2025 06:23 

    Visite patrimoniale, pandas et ping-pong: le président français Emmanuel Macron achève vendredi son déplacement en Chine sur une note plus intime et détendue avec son hôte Xi Jinping après les échanges ardus de la veille sur l'Ukraine et le commerce. Loin du monumental ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 05.12.2025 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * DERICHEBOURG ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank