Le responsable obligataire de Mirabaud AM devient CIO

Mirabaud Asset Management vient de nommer Andrew Lake directeur des investissements (CIO), annonce la société sur Linked-In. Ce rôle s’ajoutera aux fonctions de directeur de l’obligataire, que l’intéressé occupe depuis novembre 2014. Andrew Lake supervisera désormais les actions, l’allocation d’actifs, la stratégie et les capacités de négociation, en plus de l’obligataire. « Cette structure unifiée permet de renforcer les liens et la communication entre toutes les équipes d’investissement, afin de tirer le meilleur parti de notre intelligence collective », commente Mirabaud AM.

Andrew Lake a rejoint Mirabaud en 2013 en provenance d’Aviva Investors, où il était responsable de la gestion de portefeuilles high yield. Avant cela, il a travaillé chez F&C, Merrill Lynch Investment Managers.

Laurence Marchal