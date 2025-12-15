Le responsable des investissements de Citi rejoint BlackRock pour diriger un partenariat de 80 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BlackRock BLK.N a déclaré lundi que le directeur de la branche de gestion des investissements de Citi a rejoint le gestionnaire d'actifs pour diriger un partenariat élargi dans le cadre duquel BlackRock supervisera environ 80 milliards de dollars d'actifs pour les clients de gestion de patrimoine de la banque.

L'accord, conclu en septembre et dont le lancement est prévu lundi, transférera la gestion d'une grande partie des portefeuilles des clients de Citi à BlackRock sous la bannière "Citi Portfolio Solutions Powered by BlackRock"

Rob Jasminski, qui dirigeait Citi Investment Management (CIM), passera à BlackRock avec une équipe de l'unité de gestion des investissements de la banque, devenant ainsi gestionnaires de portefeuille pour la nouvelle plateforme à compter de lundi.

Citi avait précédemment déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'accord commence au quatrième trimestre 2025 .

Les clients actuellement gérés par CIM continueront à recevoir des conseils patrimoniaux, une aide à l'allocation d'actifs et des conseils stratégiques de la part de leurs banquiers privés de Citi.

BlackRock concevra et mettra en œuvre des stratégies de portefeuille, tandis que Citi déploiera la plateforme Aladdin Wealth de BlackRock auprès de ses banquiers privés et de son personnel d'investissement.

Cette initiative souligne l'évolution générale des grandes banques vers des partenariats avec des gestionnaires d'actifs spécialisés, dans la mesure où elles se concentrent davantage sur le conseil aux clients et la planification financière que sur la mise en œuvre de toutes les stratégies d'investissement en interne.

Elle s'inscrit également dans le cadre des efforts de restructuration déployés par Jane Fraser, directrice générale de Citigroup C.N , en vue de rationaliser les opérations et d'accroître la rentabilité de son activité de gestion de patrimoine.

BlackRock gère déjà une partie des portefeuilles des clients de Citi.

L'accord élargi devrait permettre d'attirer des flux supplémentaires et, à terme, de donner à la société un meilleur accès aux stratégies d'investissement sur les marchés privés de Citi.

Kerry White succédera à Jasminski à la tête de Citi Investment Management et rendra compte à Keith Glenfield, responsable mondial des investissements au sein de l'unité de gestion de patrimoine de Citi.