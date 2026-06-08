Le responsable de la division puces de Samsung Electronics a déclaré avoir discuté avec le directeur général de Nvidia d'une fonderie de nouvelle génération et d'une coopération dans le domaine de la mémoire HBM

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Jun Young-hyun, co-directeur général de Samsung Electronics 005930.KS et directeur de la division puces de la société, a déclaré lundi avoir discuté d'une coopération dans le domaine des puces de fonderie de nouvelle génération avec Jensen Huang, directeur général de Nvidia
NVDA.O , lors d'une rencontre à Séoul. Jun a indiqué que Samsung et Nvidia collaboraient actuellement sur des puces pour la conduite autonome et des puces d'accélération IA, et qu'ils avaient également discuté d'une coopération sur les futures générations de produits semi-conducteurs. Il a ajouté que les deux entreprises avaient eu des discussions approfondies sur une coopération à long terme, notamment concernant les puces de mémoire à haute bande passante (HBM)4E et HBM5.
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