Le responsable de l'IA et de la recherche chez Apple, Robby Walker, quitte l'entreprise, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 21:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Robby Walker, l'un des plus hauts responsables de l'intelligence artificielle chez Apple AAPL.O , quitte l'entreprise, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes ayant connaissance du dossier.

Le départ de Robby Walker intervient alors que l'approche prudente d'Apple en matière d'intelligence artificielle a alimenté les craintes de voir la société rester à l'écart de ce qui pourrait être la plus grande vague de croissance de l'industrie depuis des décennies.

La société a mis du temps à déployer sa suite Apple Intelligence, y compris l'intégration de ChatGPT, tandis que la mise à jour tant attendue de Siri en matière d'IA a été reportée à l'année prochaine.

Walker est directeur principal de l'équipe Answers, Information and Knowledge du fabricant de l'iPhone depuis avril dernier. Il travaille chez Apple depuis 2013, selon son profil LinkedIn.

Il prévoit de quitter Apple le mois prochain, selon le rapport. Walker était responsable de Siri jusqu'au début de l'année, avant que la gestion de l'assistant vocal ne soit confiée au chef des logiciels Craig Federighi.

Apple n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Récemment, Apple a vu plusieurs de ses cadres en charge de l'IA partir pour rejoindre Meta Platforms META.O . La liste comprend Ruoming Pang, le cadre supérieur d'Apple en charge des modèles d'IA, selon un rapport de Bloomberg datant de juillet.

Meta a également embauché deux autres chercheurs en IA d'Apple, Mark Lee et Tom Gunter - qui ont travaillé en étroite collaboration avec Pang - pour son équipe Superintelligence Labs.

Mike Rockwell, vice-président chargé du Vision Products Group, serait responsable de l'assistant virtuel Siri, le directeur général Tim Cook ayant perdu confiance dans la capacité de John Giannandrea, responsable de l'IA, à mener à bien le développement des produits, comme l'avait rapporté Bloomberg en mars.

Lors de son événement annuel de lancement de produits la semaine dernière, Apple a présenté une gamme améliorée d'iPhones , ainsi qu'un iPhone Air plus mince, et a maintenu ses prix dans un contexte où les tarifs douaniers du président américain Donald Trump ont nui aux bénéfices de l'entreprise.

L'événement, cependant, n'a pas montré comment Apple - à la traîne dans la course à l'IA - vise à combler l'écart avec des entreprises comme Google GOOGL.O , qui a présenté les capacités de son modèle d'IA Gemini dans ses derniers téléphones phares.

