Le responsable américain de la Sécurité intérieure ne voit pas la nécessité de suspendre le traitement des vols internationaux à l'aéroport de Newark

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires du chef du DHS, du contexte des manifestations à Newark, de détails (paragraphes 3 à 9) et modification de la balise d'identification des médias) par David Shepardson

Le secrétaire du département américain de la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, a déclaré lundi qu'il n'avait pas besoin de suspendre le traitement des vols internationaux à l'aéroport international Newark Liberty du New Jersey, invoquant la coopération des forces de l'ordre locales et de l'État à proximité d'un centre de détention.

“Tant que nous maintiendrons ce partenariat avec les forces de l'ordre locales et de l'État, il n'y aura pas lieu de le faire”, a déclaré M. Mullin lors d'une conférence de presse à Dallas. Vendredi, la gouverneure du New Jersey, Mikie Sherrill, a ordonné à la police d'État de prendre le contrôle de la situation à l'extérieur d'un centre de détention pour migrants à Newark , qui était devenu depuis une semaine un point chaud des affrontements entre manifestants et agents fédéraux de l'ICE (Immigration and Customs Enforcement).

GEO.N Mme Sherrill, une démocrate, a déclaré qu’elle agissait pour apaiser les tensions croissantes et les épisodes de violence devant Delaney Hall, la prison de 1 000 places gérée par la société privée Geo Group.

M. Mullin a de nouveau reconnu qu’il avait prévu de retirer des agents des douanes de l’aéroport pour renforcer la sécurité à l’aéroport de Newark – une plaque tournante majeure de United Airlines UAL.O à l’extérieur de New York –, mais a déclaré que cela n’était pas nécessaire pour le moment grâce aux efforts des forces de l’ordre locales et de l’État.

Jeudi, Mullin avait averti que l'administration Trump pourrait bientôt cesser de traiter les voyageurs internationaux et le fret à l'aéroport de Newark. Vendredi, les principaux groupes aériens, touristiques et commerciaux ont averti que l'interdiction du traitement aux frontières à l'aéroport de Newark ou dans d'autres grands aéroports américains pourrait entraîner le chaos, bloquer des milliers de touristes et d'Américains tentant de rentrer chez eux, et empêcher des expéditions de fret cruciales.

M. Mullin a répété à plusieurs reprises qu’il pourrait également suspendre les contrôles d’immigration dans plus d’une douzaine d’autres aéroports situés dans des “villes sanctuaires”, notamment Boston, Denver, Philadelphie, Chicago, Los Angeles, Seattle et San Francisco.

La suspension de tous les vols internationaux dans les 18 aéroports desservant les “villes sanctuaires” entraînerait un préjudice économique de plus de 70 milliards de dollars et affecterait 68 millions de passagers internationaux par an, a déclaré l’Association américaine du voyage. Les visiteurs étrangers devraient affluer pour la Coupe du monde de football de ce mois-ci , organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. La finale aura lieu le 19 juillet à East Rutherford, dans le New Jersey, à environ 12 miles (19,31 km) de l'aéroport de Newark.