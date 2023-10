Le responsable actions de croissance quitte AllianzGI avec une équipe

Thorsten Winkelmann, le directeur des investissements actions de croissance mondiales (Global Growth) chez Allianz Global Investors, quittera la société d’ici à la fin de cette année. Il part en même temps que quatre autres gérants seniors, selon la presse britannique. Ces gérants sont : Robert Hofmann, Marcus Morris-Eyton, Darina Valkova et Nicolas Goncalves.

Pour parer à ces départs, AllianzGI a annoncé que Christian Schneider, actuel directeur adjoint des investissements actions de croissance mondiales, et principal gérant de la stratégie Global Equity Unconstrained, va piloter l’équipe et superviser les portefeuilles avec effet immédiat. L’équipe existante sera renforcée avec les gérants Julian Bishop et James Ashworth.

Thorsten Winkelmann travaillait chez AllianzGI depuis 22 ans. Ces trois dernières années, il était directeur des investissements Global Growth.

Laurence Marchal