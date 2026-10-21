Le réseau mobile d'Orange fortement perturbé par une panne nationale

L'opérateur français fait face ce mercredi à une panne d'ampleur nationale affectant son réseau mobile et celui de sa filiale Sosh. L'incident, qui perturbe les appels, les SMS et l'accès à Internet mobile pour une partie des abonnés, intervient alors qu'Orange cède 1,22% à la Bourse de Paris, peu après 16h30.

Une panne majeure touche le réseau mobile d'Orange et de sa filiale à bas coût Sosh, empêchant une partie de leurs clients de passer des appels, d'envoyer des SMS ou d'utiliser leurs données mobiles. L'opérateur historique français a confirmé l'existence d'un incident à l'échelle nationale, dont l'origine reste pour l'heure indéterminée.

"Cet incident perturbe fortement les appels, les SMS et les usages mobiles pour une partie des clients", a indiqué Orange, qui comptait environ 21,6 millions d'abonnés mobiles en France à la fin du mois de juin. Les équipes techniques du groupe sont mobilisées pour identifier la cause du dysfonctionnement et rétablir les services.

L'ampleur de la panne se reflète dans les signalements recensés par le site spécialisé Downdetector. Celui-ci a enregistré un pic de près de 12 000 signalements aux alentours de 11 h 50. Des perturbations ont également été rapportées au même moment chez les opérateurs concurrents Bouygues Telecom et SFR, mais dans des proportions nettement plus limitées.