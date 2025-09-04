 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le réseau Midwest américain sélectionne 10 projets de centrales électriques pour un examen accéléré
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 21:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Laila Kearney

L'opérateur du réseau électrique du Midwest américain a déclaré jeudi qu'il avait sélectionné 10 projets initiaux de centrales électriques cherchant à se connecter au réseau électrique pour un examen accéléré dans le cadre d'un nouveau programme visant à ajouter rapidement de nouvelles sources d'approvisionnement à mesure que la demande d'énergie augmente. La consommation record d'électricité aux États-Unis, due aux centres de données d'intelligence artificielle et à l'électrification des bâtiments et des transports, pousse les réseaux du pays à la limite de leurs capacités, ce qui a conduit certains opérateurs à accélérer l'ajout de nouvelles ressources. Le Midcontinent Independent System Operator, ou MISO, contrôle le flux d'électricité à travers les lignes de transmission de 15 États américains. L'organisation réalise également des études techniques pour examiner les sources d'énergie qui souhaitent se raccorder au réseau.

MISO a sélectionné cinq projets de production d'électricité à partir de gaz naturel, trois projets solaires, un projet éolien et un projet de batterie en vue d'un examen rapide. Ces projets totalisent une capacité installée de 5,3 gigawatts.

Le programme ERAS (Expedited Resource Addition Study) de MISO examine les projets prêts à être raccordés au réseau. Les projets sélectionnés ont des dates de mise en service comprises entre janvier 2027 et août 2028.

"Les dix premiers projets couvrent les trois régions de MISO, de la Louisiane au Minnesota", a déclaré Jennifer Curran, première vice-présidente chargée de la planification des opérations pour MISO, qui gère le réseau couvrant 15 États dans la partie centrale du pays.

"L'ERAS est un outil essentiel que nous pouvons utiliser pour renforcer la fiabilité alors que nous travaillons à l'amélioration à long terme du processus d'interconnexion. Chaque projet doit répondre à des normes rigoureuses afin de garantir que seules les propositions nécessaires et réalisables sont prises en compte", a déclaré Mme Curran.

Près de 50 projets, totalisant une capacité de production d'électricité de 26,5 gigawatts, ont déposé une demande dans le cadre de ce programme. MISO fait suite à une action similaire menée par le plus grand gestionnaire de réseau américain, PJM Interconnection, afin d'accélérer le processus d'examen des projets de production d'électricité. Jusqu'à présent, les projets qui ont été sélectionnés utilisaient en grande majorité du gaz naturel.

