Le réseau d'oléoducs de la Voie maritime reprend ses opérations complètes après une fuite

Enterprise Products Partners

EPD.N a déclaré vendredi que le système d'oléoducs Seaway fonctionnait à nouveau à plein régime après une fuite de pétrole brut au terminal pétrolier de la société dans le sud-est de Houston en début de semaine.

Une partie de l'oléoduc Seaway est tombée en panne mardi soir, ce qui a eu un impact sur les flux de pétrole brut dans l'oléoduc, qui va de Cushing, Oklahoma, à la région de Freeport, Texas, et se connecte au terminal Enterprise Crude Houston (ECHO).