Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, n'envisage pas de droits de douane immédiats sur les puces électroniques, mais souligne l'importance de la protection pour ce secteur

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Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a déclaré vendredi qu'aucun nouveau droit de douane américain ne devrait être imposé de sitôt sur les semi-conducteurs, mais qu'il était important de protéger le secteur par des droits de douane afin de faciliter la relocalisation de la production de puces.

S'exprimant lors d'un projet d'extension de l'usine de puces mémoire de Micron Technology MU.O dans la banlieue de Washington, D.C., Jamieson Greer a déclaré que toute mesure tarifaire issue de l'enquête de sécurité nationale tant attendue de l'USTR au titre de l'article 232, visant à protéger le secteur américain des semi-conducteurs, devait être correctement séquencée pour favoriser la production américaine.

“Il est vraiment important d’imposer des droits de douane sur les semi-conducteurs. Mais ce qui est encore plus important que de protéger des installations comme celle-ci, c’est de s’assurer que nous le faisons au bon moment et dans les proportions adéquates”, a déclaré Jamieson Greer.

“Il n'y avait pas de droits de douane imminents”, a-t-il ajouté.

En janvier, l’administration Trump a noté que les États-Unis ne fabriquaient entièrement qu’environ 10 % des puces dont ils ont besoin, ce qui les rend fortement dépendants des chaînes d’approvisionnement étrangères.

“Il s’agit de chaînes d’approvisionnement complexes. Nous assistons à la délocalisation des semi-conducteurs depuis des décennies”, a déclaré Jamieson Greer, ajoutant que le gouvernement souhaitait s’assurer qu’aucun droit de douane immédiat ne soit imposé aux entreprises produisant des semi-conducteurs, et qu’il autoriserait ces dernières à importer une quantité non précisée pendant cette “phase de relocalisation”.

En juin, Micron a annoncé qu’elle augmentait ses investissements aux États-Unis de 30 milliards de dollars. L’entreprise a déclaré que ses investissements prévus s’élèveraient à 200 milliards de dollars.

Micron a annoncé vendredi avoir lancé la fabrication de plaquettes de DRAM 1-alpha à Manassas, en Virginie, la puce mémoire la plus avancée produite aux États-Unis.

Les puces DRAM sont des composants utilisés dans l'informatique personnelle, l'automobile, les opérations industrielles, les communications sans fil et l'IA, et la mémoire à large bande passante de Micron est essentielle pour permettre le développement de nouveaux modèles d'IA.

En décembre 2024, le département américain du Commerce, sous l'ancien président Joe Biden, a finalisé une subvention gouvernementale de près de 6,2 milliards de dollars accordée à Micron pour la production de semi-conducteurs à New York et dans l'Idaho, l'une des plus importantes subventions gouvernementales accordées à des fabricants de puces dans le cadre de la loi CHIPS and Science Act de 2022, dotée d'un budget de 52,7 milliards de dollars.