Le report des résultats d'Amerant Bancorp pourrait alimenter la spéculation sur le marché, selon une société de courtage
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 13:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Le banque régional Amerant Bancorp AMTB.N a reporté mercredi après-midi la publication de ses résultats pour le troisième trimestre à la semaine prochaine, expliquant que ce délai permettrait à la banque de "terminer son processus habituel d'examen et ses procédures de clôture du trimestre"

** Le courtier Piper Sandler déclare qu'il s'agit d'un "développement quelque peu préoccupant" et qu'il est susceptible de provoquer des spéculations sur le marché

** La transactions pourrait être volatile au cours de la semaine prochaine en raison de l'annonce - courtage

** L'action AMTB a clôturé en baisse de 3,4 % à 17,71 $ mercredi

** Deux courtiers sur quatre évaluent le titre à "acheter" ou plus et deux à "conserver"; PT médian de 24 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action AMTB a baissé de 21% depuis le début de l'année

