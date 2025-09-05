 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 688,87
-0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le rendement du 10 ans américain au plus bas depuis début avril
information fournie par AOF 05/09/2025 à 15:55

(AOF) - Le rendement de l’emprunt d’État américain à 10 ans s’est brusquement affaibli après la publication d’un rapport mensuel sur l’emploi décevant. Au mois d’août, seulement 22 000 emplois ont été créés outre-Atlantique, loin des 75 000 attendus. Parallèlement, les chiffres de juillet ont été légèrement révisés à la hausse avec finalement 79 000 créations d’emplois, contre 73 000 précédemment. En revanche, les données de juin ont été revues à la baisse et font apparaître 13 000 destructions de postes, contre 14 000 créations auparavant.

Après la publication de ces indicateurs, il est de plus en plus certain de voir la Fed baisser ses taux lors de sa prochaine réunion mi-septembre. Partant, le rendement de l'obligation d'État à 10 ans des États-Unis a chuté (-2,80 % vers 15h) pour revenir autour de 4,059 %, son plus bas niveau depuis avril et le début de la guerre commerciale.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )
    Wall Street profite des anticipations de baisse des taux de la Fed
    information fournie par AFP 05.09.2025 16:08 

    La Bourse de New York évoluait dans le vert vendredi, affichant son optimisme quant à la possibilité que la banque centrale américaine (Fed) procède à un net assouplissement monétaire dans les prochains mois après la publication d'un emploi atone aux Etats-Unis. ... Lire la suite

  • Une puce Nvidia, composant du superordinateur européen Jupiter, est montrée sur un écran géant lors de l'inauguration de Jupiter, le 5 septembre 2025 à Jülich (Allemagne) ( AFP / INA FASSBENDER )
    L'Europe lance Jupiter, son supercalculateur destiné à rattraper son retard dans l'IA
    information fournie par AFP 05.09.2025 15:59 

    "Priorité absolue": le chancelier allemand Friedrich Merz a lancé vendredi Jupiter, le premier ordinateur géant et ultra-rapide en Europe, destiné à combler le retard des Européens sur la Etats-Unis et la Chine dans l'intelligence artificielle (IA). - Jupiter, ... Lire la suite

  • ( AFP / ANTHONY WALLACE )
    Semiconducteurs : Trump promet des droits de douane "assez importants"
    information fournie par Boursorama avec Media Services 05.09.2025 15:43 

    Le secteur des semiconducteurs fait l'objet de nombreuses rivalités entre les Etats-Unis et les principaux pays de production, comme la Chine et Taïwan. Parmi les innombrables dossiers des "tarifs Trump", le président amércain a annoncé jeudi 4 septembre que les ... Lire la suite

  • ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Délais de paiement: Thales assure avoir amélioré ses processus
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.09.2025 15:29 

    Le géant de la défense et des technologies Thales , frappé par une lourde amende pour délais de paiement trop longs, a assuré vendredi avoir amélioré ses processus de comptabilité et accorder "une grande importance" à cette problématique. La direction générale ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank