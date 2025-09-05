Le rendement du 10 ans américain au plus bas depuis début avril

(AOF) - Le rendement de l’emprunt d’État américain à 10 ans s’est brusquement affaibli après la publication d’un rapport mensuel sur l’emploi décevant. Au mois d’août, seulement 22 000 emplois ont été créés outre-Atlantique, loin des 75 000 attendus. Parallèlement, les chiffres de juillet ont été légèrement révisés à la hausse avec finalement 79 000 créations d’emplois, contre 73 000 précédemment. En revanche, les données de juin ont été revues à la baisse et font apparaître 13 000 destructions de postes, contre 14 000 créations auparavant.

Après la publication de ces indicateurs, il est de plus en plus certain de voir la Fed baisser ses taux lors de sa prochaine réunion mi-septembre. Partant, le rendement de l'obligation d'État à 10 ans des États-Unis a chuté (-2,80 % vers 15h) pour revenir autour de 4,059 %, son plus bas niveau depuis avril et le début de la guerre commerciale.